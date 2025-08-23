WINDTRE lancia offerta 5G da 200 GIGA a 9,99€!

Con le tariffe telefoniche spesso ci si perde tra mille dettagli, clausole e piccoli asterischi. Poi ogni tanto arriva un’offerta che, a prima vista, sembra semplificare tutto e mettere sul piatto quello che davvero serve: tanti giga, minuti illimitati e la possibilità di navigare senza pensieri. È un po’ quello che sta provando a fare WINDTRE con la sua nuova proposta a 9,99 euro al mese.

WINDTRE combina rete solida, app premiata e vantaggi extra

La prima cosa che colpisce è la parola “illimitato”. Perché sì, parliamo di giga senza freni, con una velocità fino a 10 Mbps che garantisce streaming, social e lavoro quotidiano senza ansie da “contatore dati”. Per chi vuole spingere al massimo, ci sono poi 200 giga in full speed, e questo significa navigare fino a 2 Gbps su rete 5G quando il dispositivo e la copertura lo permettono. Insomma, l’idea è dare spazio a tutte le esigenze: dalla chat veloce a quella maratona di serie tv che parte sempre con un “solo un episodio” e finisce alle tre di notte.

Non manca l’attenzione a chi viaggia: nell’Unione Europea si hanno a disposizione 12,6 giga extra, così restare connessi non diventa un lusso. A tutto questo si aggiungono minuti illimitati e una manciata di SMS – che magari non usiamo più come una volta, ma tornano sempre utili in quei momenti in cui internet decide di abbandonarci.

Un dettaglio che rende l’offerta più interessante è la semplicità dell’attivazione. Con l’acquisto online, la SIM arriva a casa in un paio di giorni o, per chi non vuole aspettare, si può optare per l’eSIM e avere subito il numero attivo. SPID o CIE bastano per concludere la pratica, e il credito residuo si trasferisce automaticamente, così non si perde nulla nel passaggio.

Il valore aggiunto, però, non sta solo nei giga. WINDTRE insiste sulla qualità della propria rete, che oggi copre quasi tutta la popolazione italiana in 4G e arriva al 97% per il 5G. E se dovessero sorgere dubbi, l’assistenza è disponibile sia online che nei negozi fisici, con una rete capillare di punti vendita.

A completare il quadro c’è l’app WINDTRE, premiata dagli utenti, e il programma WINDAY, che regala coupon, sconti e persino credito telefonico grazie agli acquisti su Amazon. Piccoli extra che trasformano un piano telefonico in qualcosa di più vicino a un’esperienza “su misura”.

In poche parole, questa offerta punta a semplificare la vita di chi vuole una connessione stabile, veloce e conveniente, senza l’ansia di dover controllare ogni giorno quanti giga restano.