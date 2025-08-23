Volkswagen estende la piattaforma CEA anche ai motori termici

Volkswagen Group China e Xpeng hanno da poco annunciato un’importante svolta che rappresenta una nuova fase della loro collaborazione. La piattaforma elettronica e digitale CEA, inizialmente introdotta solo sui veicoli elettrici, verrà presto estesa anche ai modelli con motore a combustione e ibridi plug-in. A partire dal 2027, questa architettura infatti, non sarà più una prerogativa dei veicoli a zero emissioni. Al contrario, diventerà la base comune per l’intera produzione destinata al mercato cinese.

La CEA (China Electronic Architecture) rappresenta una tecnologia all’avanguardia che si basa su una gestione centralizzata delle funzioni elettroniche del veicolo. Oltre a ridurre il numero di centraline necessarie, la piattaforma integra sistemi di assistenza avanzata alla guida. Ma non solo. Prevede anche un assistente vocale intelligente e aggiornamenti software completi grazie alle funzionalità OTA. In questo modo Volkswagen mira a semplificare la complessità dell’hardware, ottimizzare i costi e rendere i modelli sempre aggiornabili, assicurando un’evoluzione continua anche per le vetture tradizionali.

Volkswagen e Xpeng rafforzano la strategia nel mercato cinese

Secondo Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen Group China, la decisione di estendere la CEA ai modelli termici è una scelta destinata a consolidare la leadership tecnologica del marchio nel primo mercato automobilistico mondiale. Anche He Xiaopeng, presidente di Xpeng, ha definito questa tappa una dimostrazione di fiducia reciproca e un segnale concreto dell’impegno delle due aziende verso l’innovazione.

Il peso del mercato cinese è evidente nei numeri. Nel 2024 Volkswagen ha consegnato oltre due milioni di veicoli, di cui circa il 90% con motore a combustione interna. Estendere la piattaforma CEA anche a questa tipologia consente quindi di rafforzare la redditività della gamma tradizionale, mantenendo competitivo il brand in un settore ancora dominato dai motori termici. Robert Cisek, presidente di Volkswagen-Passenger Cars China, ha sottolineato che l’unificazione tecnologica porterà benefici doppi. Da un lato vi sarà una riduzione dei costi grazie alle economie di scala, dall’altro una maggiore velocità nell’aggiornamento dei modelli.

Il futuro sembra quindi puntare sulla diffusione di veicoli sempre più connessi. Già dal 2026 Volkswagen lancerà nuovi modelli digitali sviluppati per il pubblico cinese, mentre entro il 2030 punta a introdurre oltre trenta modelli elettrici. La transizione sarà quindi graduale, ma la base comune della piattaforma CEA garantirà coerenza, flessibilità e solidità all’intera gamma.