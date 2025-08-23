Roman Telescope monta il suo parasole high-tech

Negli hangar del Goddard Space Flight Center, nel cuore del Maryland, si respira sempre un’atmosfera particolare, fatta di concentrazione e un pizzico di emozione. Nelle ultime settimane i team che lavorano al Nancy Grace Roman Space Telescope hanno raggiunto un traguardo che, a prima vista, potrebbe sembrare solo un dettaglio tecnico, ma che in realtà è un passaggio cruciale per il futuro della missione: il montaggio dei pannelli del suo enorme “parasole spaziale”.

Ecco come la NASA protegge il suo Roman dalla luce del Sole

A cosa serve? In poche parole, a garantire che gli strumenti del telescopio non vengano “acceccati” dalla luce e dal calore del Sole. Senza questa barriera, le deboli tracce provenienti da galassie lontane e pianeti extrasolari andrebbero perse in un bagliore insopportabile. Matthew Stephens, uno degli ingegneri coinvolti, ha scherzato dicendo che si tratta di una specie di crema solare high-tech: una protezione invisibile, ma indispensabile.

I pannelli appena montati non sono grandi solo in senso simbolico: misurano oltre due metri per lato e hanno una struttura che ricorda un sandwich di metalli leggerissimi, con un’anima a nido d’ape che li rende resistenti senza appesantire l’intera navicella. Sono il genere di invenzioni che raccontano bene il genio ingegneristico della NASA, capace di trasformare materiali semplici in scudi spaziali.

Questa protezione si aggiunge ad altri sistemi già pronti, creando una sorta di corazza termica che in orbita lavorerà come un team silenzioso per mantenere gli strumenti nella giusta condizione operativa. Ed è proprio grazie a queste accortezze che Roman potrà affrontare le sue sfide più ambiziose: indagare i segreti dell’energia oscura, mappare l’universo su vasta scala e dare la caccia a pianeti simili al nostro.

C’è però un lato meno luminoso della vicenda. I tagli al budget federale rischiano di rallentare la missione, forse addirittura di posticiparla. Nonostante l’incertezza politica, al Goddard i lavori proseguono come se niente fosse. È la dimostrazione che, dietro ogni missione spaziale, non ci sono solo numeri e scadenze, ma persone che continuano a credere in qualcosa di più grande: la possibilità di guardare oltre e di allargare il confine del nostro sguardo sull’universo.