WhatsApp: arrivato in Italia il gruppo che promette soldi e in realtà ve li ruba

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta senza ombra, il dubbio è WhatsApp, la piattaforma infatti, vanta oltre 2 miliardi di account attivi conquistati negli anni grazie alle proprie funzionalità decisamente al passo coi tempi, il tutto ovviamente è merito del team di sviluppo che si occupa di sfornare nuove funzionalità ogni mese.

Nel corso degli anni dunque whatsapp è diventata l’applicazione da battere letteralmente per chiunque dal momento che la sua utenza ha continuato a crescere senza sosta, dettaglio che rappresenta un punto assolutamente di merito per Meta ma che purtroppo cela anche un elemento negativo davvero da non trascurare.

La grande mole di utenti circolante su whatsapp infatti ha attirato le mire dannose dei truffatori che puntano a ingannare gli utenti attratti dalla possibilità di avere un ventaglio di possibili prede decisamente più ampio rispetto al passato, ecco dunque che ora serve stare attenti anche su whatsapp.

La nuova truffa in Italia

Sulla scia di quanto sopra anche qui in Italia non ha tardato ad arrivare il fenomeno in questione, oggi vi raccontiamo una truffa che sta creando molti problemi.

Tutto comincia con l’ingresso inaspettato all’interno di un gruppo mediato dai truffatori, il gruppo viene spacciato per un gruppo di collaborazione YouTube, qui si propone alle vittime con strani messaggi dalle parvenze professionali di guadagnare soldi facili semplicemente svolgendo compiti banali che riguardano i video, come se non bastasse i compensi vengono realmente inviati alle vittime per ingannarle, dopo però gli si propone di inviare centinaia di euro con un bonifico promettendo di riavere poi la somma moltiplicata, inutile stare a dire che la somma di denaro sparirebbe senza alcuna possibilità di riaverla indietro.

Se vi dovesse capitare di essere aggiunti a questo gruppo non pensateci due volte e uscite immediatamente perché si tratta di una truffa senza se e senza ma.