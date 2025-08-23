Kill the Brickman, salva il Pianeta dall’invasione Brickman

In occasione dell’Xbox Gamescom Showcase, il team di sviluppo Doonutsaur ha annunciato il debutto di Kill the Brickman. Il gioco si configura come un rogue-like a turni dove l’obiettivo sarà quello di distruggere i mattoncini con un chiaro riferimento allo stile e al gameplay dei retro arcade. La frenesia e l’astuzia saranno due elementi che renderanno unico il titolo.

La trama generale del titolo si basa sul signor B. Rick, un mattone senziente a capo dell’esercito dei Brickman, il cui scopo è invadere la Terra. Gli utenti dovranno giocare a Kill the Brickman per respingere l’invasione e salvare il Pianeta. Sarà possibile fa esplodere i mattoni, impilare le reliquie e distruggere tutto ciò che si vede a schermo per completare l’impresa.

Per riuscirci, sarà necessario creare i proiettili combinando i vari elementi a disposizione, effettuare delle modifiche alle armi e massimizzare i danni per distruggere tutti i mattoni. Le possibilità sono elevatissime considerando le centinaia di reliquie disponibili in-game.

Gioca a Kill the Brickman, un titolo ispirato agli arcade retro. Distruggi i mattoni e salva il Pianeta dall’invasione!

Ogni run sarà diversa dalla precedente e quindi sarà necessario sperimentare nuovi approcci per massimizzare i risultati. Non mancheranno varie tipologie di nemici che daranno filo da torcere ai giocatori. Oltre ai semplici Brickman ci saranno nemici élite e dieci potenti boss, tutti caratterizzati da poteri e abilità unici.

Il leader dell’orda di Brickman, che ha preferito non essere identificato, ha dichiarato: “Mentre voi strisciavate a sinistra, noi impilavamo a destra. La nostra invasione è in anticipo sulla tabella di marcia. Perché dovremmo preoccuparci di voi? Probabilmente non dovremmo, a dire il vero, ma se non giocate prenderemo possesso della vostra casa (senza previa autorizzazione)”. Il titolo è disponibile da subito su Steam oltre che su console Xbox e su mobile al prezzo consigliato di € 4.99.