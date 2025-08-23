GamingNewsScienza e Tecnologia

Kill the Brickman, salva il Pianeta dall’invasione Brickman

Gioca a Kill the Brickman, un titolo ispirato agli arcade retro. Distruggi i mattoni e salva il Pianeta dall'invasione!

In occasione dell’Xbox Gamescom Showcase, il team di sviluppo Doonutsaur ha annunciato il debutto di Kill the Brickman. Il gioco si configura come un rogue-like a turni dove l’obiettivo sarà quello di distruggere i mattoncini con un chiaro riferimento allo stile e al gameplay dei retro arcade. La frenesia e l’astuzia saranno due elementi che renderanno unico il titolo.

La trama generale del titolo si basa sul signor B. Rick, un mattone senziente a capo dell’esercito dei Brickman, il cui scopo è invadere la Terra. Gli utenti dovranno giocare a Kill the Brickman per respingere l’invasione e salvare il Pianeta. Sarà possibile fa esplodere i mattoni, impilare le reliquie e distruggere tutto ciò che si vede a schermo per completare l’impresa.

Per riuscirci, sarà necessario creare i proiettili combinando i vari elementi a disposizione, effettuare delle modifiche alle armi e massimizzare i danni per distruggere tutti i mattoni. Le possibilità sono elevatissime considerando le centinaia di reliquie disponibili in-game.

 

Ogni run sarà diversa dalla precedente e quindi sarà necessario sperimentare nuovi approcci per massimizzare i risultati. Non mancheranno varie tipologie di nemici che daranno filo da torcere ai giocatori. Oltre ai semplici Brickman ci saranno nemici élite e dieci potenti boss, tutti caratterizzati da poteri e abilità unici.

Il leader dell’orda di Brickman, che ha preferito non essere identificato, ha dichiarato: “Mentre voi strisciavate a sinistra, noi impilavamo a destra. La nostra invasione è in anticipo sulla tabella di marcia. Perché dovremmo preoccuparci di voi? Probabilmente non dovremmo, a dire il vero, ma se non giocate prenderemo possesso della vostra casa (senza previa autorizzazione)”. Il titolo è disponibile da subito su Steam oltre che su console Xbox e su mobile al prezzo consigliato di € 4.99.

