Amazon lancia un’offerta Prime Day oggi: Apple iPhone 16e è scontatissimo

Occasione più unica che rara per tutti gli utenti per raggiungere il massimo livello di risparmio possibile sull’acquisto di uno smartphone di ottimo livello con Apple iPhone 16e, il dispositivo in questione non costa più 729 euro, come previsto originariamente di listino, ma risulta essere decisamente scontato solo per poco tempo su Amazon.

Nel caso in cui non conosciate il terminale, dovete sapere trattarsi dell’ultima versione “economica” dello smartphone secondo Apple, un prodotto lanciato agli inizi del 2025, con dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, ma anche un peso di soli 167 grammi, per una completa resistenza all’acqua. Il processore che l’azienda ha deciso di installare al suo interno non poteva che essere Apple A18, esa-core (quindi con 6-core) ed una frequenza di clock che non va oltre i 4,04GHz, in questo modo si riescono a raggiungere più che discrete prestazioni generali, per un prodotto comunque di ottima qualità. Il suo più grande pregio è forse rappresentato dalla batteria, componente che garantisce una autonomia complessiva decisamente elevata, rendendolo perfetto per l’utilizzo tranquillo in mobilità.

Amazon: ecco lo sconto inatteso sullo smartphone Apple

Solo per pochi giorni potete spendere veramente molto poco sull’acquisto di Apple iPhone 16e, uno smartphone che inizialmente costerebbe 729 euro, ma che oggi può essere vostro con una riduzione del 18%, in modo tale da arrivare ad un valore finale dell’ordine di soli 599 euro. Premete qui per l’acquisto.

Anche se stiamo parlando del cosiddetto iPhone economico, è bene sapere che comunque le dimensioni del display sono di 6,1 pollici di diagonali, e resta sempre essere il perfetto Liquid Retina che tanto abbiamo apprezzato in passato, con risoluzione di 1170 x 2352 pixel, limitato a 60Hz di refresh rate, come accade ad esempio per gli iPhone 16 “base”.