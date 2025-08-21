Iliad TOP, le offerte estive ricche di giga

L’estate 2025 segna una nuova fase per Iliad, che dopo aver ampliato i suoi chioschi con la vendita diretta di smartphone lancia anche una serie di offerte mobili “TOP”. L’obiettivo dell’azienda è quello di consolidare la propria reputazione come operatore low cost ma trasparente, capace di proporre tariffe ricche di traffico dati senza rimodulazioni o costi imprevisti.

Iliad TOP 150, 250 e 300: i dettagli delle offerte

Le nuove opzioni partono da 7,99€ al mese e arrivano a 11,99€, con una dotazione di dati che varia dai 150 fino ai 300GB. Si tratta di pacchetti che includono minuti e SMS illimitati, la tecnologia 5G e il supporto al VoLTE, confermando l’impegno dell’operatore a offrire un servizio competitivo in termini di tecnologia. La finestra di attivazione è limitata. Infatti tutte e tre le offerte sono disponibili dal 5 agosto al 18 settembre alle ore 15.

La prima proposta è Iliad TOP 150 Plus, che al costo di 7,99€ al mese offre minuti ed SMS illimitati e 150GB di traffico in Italia. In Europa sono previsti 20GB dedicati. Il costo di attivazione è fissato a 9,99€. Segue poi IliadTOP 250Plus, disponibile a 9,99€ al mese. In questo caso i dati in Italia salgono a 250GB, con 25GB inclusi per il roaming europeo. La velocità massima è quella del 5G e sono previsti due bonus. Ovvero uno sconto di 4€ al mese per chi attiva Iliad Fibra Pura e un risparmio di 5€ al mese per chi sceglie Iliadbox Super.

La terza opzione, Iliad TOP 300 Plus, è la più completa. Con 11,99€ al mese offre 300GB in Italia e 30GB in Europa, oltre al pieno supporto 5G e VoLTE. È poi disponibile anche per chi è già cliente Iliad con un abbonamento pari o inferiore a 11,99€ al mese.

Con queste offerte, Iliad rafforza così la sua posizione di operatore aggressivo sul fronte dei prezzi e generoso nei volumi di dati. Un posizionamento che continua a influenzare l’intero mercato italiano, spingendo i concorrenti a inseguire delle tariffe sempre più trasparenti e senza sorprese.