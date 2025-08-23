Cavi sottomarini in Europa: allarme blackout energetici e digitali

I cavi sottomarini rappresentano le arterie nascoste dell’Europa. Nonostante pochi ne conoscano l’esistenza, da queste infrastrutture dipendono sia il traffico internet globale sia una parte crescente della distribuzione energetica. Oggi si stima che oltre il 95% delle comunicazioni digitali mondiali viaggi attraverso questa rete di fibre ottiche stese sui fondali marini. Parallelamente, nuove linee per il trasporto di energia elettrica collegano sempre più Paesi, favorendo la transizione verso le energie rinnovabili e l’integrazione delle reti.

Tuttavia, la loro vulnerabilità è oggetto di crescente preoccupazione. Eventi naturali, incidenti causati da attività di pesca e navigazione, ma soprattutto possibili atti di sabotaggio rendono questi cavi un punto critico per la sicurezza europea. L’attenzione è cresciuta negli ultimi anni, anche in seguito a tensioni geopolitiche che hanno mostrato come il controllo o l’interruzione delle infrastrutture digitali possa trasformarsi in un’arma.

Rischio di blackout digitale ed energetico, infrastrutture invisibili in Europa

Secondo analisti e centri di ricerca, un danneggiamento mirato potrebbe portare a blackout digitali, isolando interi Paesi dal resto del mondo, bloccando banche, servizi governativi, comunicazioni militari e piattaforme di e-commerce. Ma la minaccia non si limita alla sfera digitale. Con l’aumento dei cavi sottomarini per la trasmissione di energia, anche la stabilità delle reti elettriche potrebbe essere messa in pericolo, con conseguenze economiche e sociali molto più ampie.

Per questo diversi governi europei stanno rafforzando i sistemi di monitoraggio e proponendo accordi per una maggiore cooperazione internazionale. L’idea è creare un sistema di sorveglianza continua, con droni marini, satelliti e tecnologie di intelligenza artificiale in grado di rilevare in tempo reale anomalie o potenziali minacce.

La sfida per i prossimi anni

Proteggere i cavi sottomarini significa difendere l’economia digitale e l’approvvigionamento energetico europeo. Una sfida invisibile agli occhi della maggioranza, ma cruciale per il futuro di un continente sempre più interconnesso e dipendente da reti globali.