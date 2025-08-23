Hacker e acqua: la diga norvegese sotto attacco

Quando si parla di guerra digitale, spesso sembra un concetto astratto, qualcosa che accade solo nei film o nelle simulazioni. Ma quello che è successo in Norvegia, alla diga di Bremanger, dimostra quanto fragile possa essere la linea tra realtà e finzione. Un gruppo di hacker, collegato alla Russia, è riuscito ad aprire da remoto una valvola della diga, facendo scorrere nell’ambiente milioni di litri d’acqua. Non ci sono stati feriti né danni strutturali, ma la potenza del gesto sta nel messaggio: se possono manipolare l’acqua, il cuore dell’energia idroelettrica norvegese, cosa potrebbe accadere la prossima volta?

Milioni di litri a rischio: vulnerabilità delle infrastrutture smart

La direttrice del servizio di sicurezza norvegese, Beate Gangås, non ha usato mezzi termini: il vicino russo, ha detto, è diventato più pericoloso. Non si tratta soltanto di un incidente isolato, ma di un test, di un assaggio di ciò che le infrastrutture europee potrebbero affrontare in futuro. L’attacco è stato rivendicato con orgoglio su Telegram, quasi fosse un trofeo da esibire, con tanto di simboli e segni riconducibili a gruppi cybercriminali filo-russi. È un atto che parla più di propaganda che di danno concreto, ma che lascia un segno profondo nell’opinione pubblica.

E se la Russia respinge ogni accusa definendola pura invenzione politica, la sensazione in Norvegia e nel resto d’Europa è ben diversa. Per un Paese che vive di energia idroelettrica e che gioca un ruolo centrale nel mercato energetico continentale, un simile episodio suona come un avvertimento: nessun sistema, neppure quelli considerati più sicuri, è davvero impermeabile.

Ciò che spaventa non è tanto l’acqua persa, ma la dimostrazione che un’infrastruttura strategica può diventare un campo di battaglia silenzioso, lontano da esplosioni e carri armati, ma non per questo meno destabilizzante. È l’ennesima conferma di come i conflitti moderni si giochino anche dietro uno schermo, con conseguenze che arrivano dritte nella vita quotidiana di milioni di persone. L’attacco alla diga di Bremanger è un campanello d’allarme che l’Europa non può permettersi di ignorare, perché racconta con chiarezza che la sicurezza non è più solo questione di confini, ma di cavi, server e vulnerabilità digitali.