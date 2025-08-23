Google Pixel Watch 2: il prezzo è CROLLATO oggi su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare il Google Pixel Watch 2, uno smartwatch a tratti iconico per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, ma soprattutto per un design davvero invidiabile, differente da tantissimi altri modelli che potete trovare in commercio, caratterizzato dalla presenza di una corona circolare leggermente curva sui bordi, capace di creare eleganza e continuum con il cinturino realizzato in silicone (nel nostro caso di colorazione Grigio Verde).

Il prodotto può facilmente essere utilizzato con qualsiasi smartphone o dispositivo elettronico dello stesso tipo, è chiaro che predilige i Google Pixel ed il mondo Android, tuttavia è talmente versatile da essere compatibile con qualsiasi altro elemento vogliate e desideriate, senza perdita di funzioni troppo importanti o utili nella quotidianità.

Il sistema operativo del Google Pixel Watch 2, come molti di voi sapranno, è Wear OS, senza particolari personalizzazioni software, il che facilita sicuramente la vita a tutti coloro che vogliono godere della piena e pura esperienza Android stock. Le funzioni cui è possibile raggiungere sono davvero tantissime, spicca la presenza dell’ECG, ovvero della possibilità di ottenere un elettrocardiogramma completo, anche se va ricordato non essere un dispositivo medico.

Iscrivetevi subito al canale Telegram @codiciscontotech, potete aver ogni giorno i codici sconto Amazon gratis e le migliori offerte esclusive direttamente sul vostro smartphone.

Google Pixel Watch 2, una promozione incredibile su Amazon oggi

Google Pixel Watch 2 è in promozione su Amazon con uno sconto decisamente importante, poiché dovete comunque sapere che parte da un listino di 399 euro, quindi decisamente elevato, per scendere del 61% ed arrivare ad un valore finale di soli 149 euro. L’acquisto è da completare subito al seguente link.

A differenza di altri modelli, anche più costosi, il prodotto in questione non può collegarsi standalone alla rete, ma necessita sempre della presenza di uno smartphone, collegato in questo caso via bluetooth.