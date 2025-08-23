ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Il settore degli occhiali smart in Cina continua a crescere

Secondo dati recenti, sembra che in Cina continui a crescere il settore degli occhiali smart. Quali sono le informazioni emerse finora?

scritto da Margareth Galletta
occhiali smart

In Cina gli occhiali smart stanno evolvendo. Da semplici gadget per pochi si avviano a diventare un prodotto sempre più diffuso. A tal proposito, il 2025, secondo le previsioni di IDC, sarà l’anno della svolta. Le spedizioni dovrebbero toccare i 2,9 milioni di pezzi. Un risultato che corrisponde a più del doppio rispetto al 2024. A rendere possibile tale corsa sono soprattutto due fattori. Uno economico e uno tecnologico. Da una parte ci sono i prezzi calati a livelli mai visti prima. Dall’altra l’arrivo di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che rendono l’esperienza più ricca e attraente. La spinta si vede già nei numeri raccolti nei primi mesi dell’anno. Tra gennaio e marzo sono stati immessi sul mercato quasi mezzo milione di dispositivi. Con un balzo del 116% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. La categoria che domina è quella dei modelli con capacità audio avanzate e microfoni integrati. Dispositivi che da soli hanno totalizzato circa 359.000 unità vendute.

In Cina aumentano le vendite relative agli occhiali smart

IDC si aspetta che nella seconda metà del 2025 i numeri crescano ancora. Ciò soprattutto grazie alle campagne promozionali e alle festività. Le quali, in Cina, rappresentano momenti cruciali per il consumo tecnologico. Per l’analista Wang Haoyu, è il segnale che il mercato non è più limitato. La prossima fase sarà l’ingresso in settori più ampi, dal fitness alle attività professionali, fino a soluzioni che favoriscono l’accessibilità per le persone con disabilità.

Se la traiettoria dovesse rimanere invariata, la Cina potrebbe addirittura ribaltare gli equilibri mondiali. Fino a dettare le regole a livello globale. Oggi il riferimento internazionale restano modelli come i Ray-Ban di Meta, ma diversi osservatori guardano già oltre e immaginano un 2026 segnato da una competizione serrata tra marchi e tecnologie. Alcuni l’hanno definita la futura “Guerra delle Cento Lenti”. Un confronto destinato a decidere chi guiderà il mercato in un settore in piena trasformazione.

