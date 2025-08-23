Esselunga: una promozione MAXI da non perdere su un nuovo smartphone

Esselunga non lascia spazio a esitazioni con i suoi prezzi stracciati. In un mondo in cui la tecnologia è ormai parte di ogni attimo della giornata, ciò che davvero conta è avere strumenti affidabili che sappiano accompagnarvi in ogni momento senza mai deludere. Non si tratta solo di display luminosi o processori veloci, ma di quella sicurezza che arriva sapendo di aver fatto la scelta giusta. E tra scaffali che non hanno nulla da invidiare ai migliori cataloghi tech, scoprire che anche qui si possono trovare proposte dedicate alla tecnologia è un motivo in più per fermarsi a guardare. L’esperienza diventa ancora più interessante quando si incrociano offerte studiate per portare qualità a costi accessibili. E così, se c’è un luogo che sa unire convenienza e performance, quello è proprio questo. Perché sì, chi pensa che qui ci si fermi solo alle cose di tutti i giorni deve ricredersi!

Un Motorola fantastico ad un prezzo unico con Esselunga

Nel dettaglio questa volta tra le promo Esselunga brilla il favoloso Motorola G83, che si distingue per la fotocamera frontale da 32 Megapixel perfetta per ritratti nitidi, mentre la doppia posteriore da 50+8 Megapixel assicura paesaggi e dettagli cristallini. Il suo Snapdragon 6s Gen 3 lavora in armonia con 8 GB di RAM, regalando fluidità e velocità anche con più app aperte. Il display da 6,67 pollici porta ogni video a un livello cinematografico, mentre la batteria da 5.000 mAh garantisce energia dall’alba alla notte. Non mancano Bluetooth 5.1 e Android 14, che completano un pacchetto moderno e pratico. Tutto questo a 179 euro fino al 31 agosto, solo da Esselunga. Offerta esclusiva ovviamente soltanto Esselunga ma con scorte limitate.