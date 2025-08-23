ChatGPT OpenAI
OpenAI continua a riflettere sul futuro economico di ChatGPT, un servizio che oggi rappresenta il cuore della sua offerta ma che comporta anche spese ingenti per la gestione dei server e lo sviluppo dei modelli. In questo contesto, è emersa la possibilità che in futuro l’applicazione possa includere contenuti pubblicitari, anche se solo come soluzione estrema.
Un modello basato sugli abbonamenti
Secondo Nick Turley, responsabile di ChatGPT, l’attuale impostazione basata su abbonamenti ha dato risultati molto positivi. Gli utenti paganti hanno superato quota 20 milioni, contribuendo a una crescita costante del fatturato. Le previsioni per il 2025 parlano di ricavi per 12,7 miliardi di dollari, oltre tre volte i dati registrati l’anno precedente.
Nonostante la crescita, le spese restano elevate: OpenAI prevede di raggiungere la sostenibilità economica solo a lungo termine, probabilmente non prima del 2029. È in questo scenario che l’azienda sta valutando altre forme di entra
Turley ha comunque chiarito che, se mai dovessero arrivare gli annunci, OpenAI li implementerebbe con grande cautela per evitare di compromettere la qualità dell’esperienza utente.
Il CEO Sam Altman si era già espresso sul tema, definendo la pubblicità in combinazione con l’intelligenza artificiale una prospettiva “inquietante”, da considerare solo come ultima risorsa. Nonostante ciò, Altman non ha mai escluso del tutto questa ipotesi, riconoscendo che la sostenibilità economica richiede strategie multiple.
Le alternative già in corso
Già oggi OpenAI sperimenta altre vie per generare entrate. Tra queste, la possibilità di incassare una percentuale sugli acquisti effettuati tramite le raccomandazioni fornite da ChatGPT, un modello che ricalca da vicino i meccanismi di affiliazione. In futuro potrebbero arrivare strumenti simili, studiati per valorizzare l’enorme base utenti senza introdurre necessariamente la pubblicità.
Pubblicità sì, ma non a breve
Al momento non ci sono segnali di un’introduzione imminente degli annunci. OpenAI continua a puntare sugli abbonamenti e sull’espansione delle funzionalità di ChatGPT per fidelizzare gli utenti paganti. L’ipotesi della pubblicità rimane dunque una carta di riserva, che potrebbe entrare in gioco solo se i modelli di business attuali non fossero sufficienti a garantire equilibrio finanziario.