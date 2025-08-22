WindTre, offerta BOMBA per gli ex clienti a 4,99 euro

È arrivata una super proposta per alcuni ex clienti selezionati dall’operatore telefonico italiano WindTre. L’operatore sta infatti proponendo l’attivazione dell’offerta mobile denominata WindTre GO 250 XXS 5G. Quest’ultima ha infatti un costo di appena 4,99 euro al mese ma permette agli utenti di avere accesso ogni mese ad un bundle estremamente ricco di contenuti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO 250 XXS 5G, nuova offerta bomba per gli ex clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre stanno ricevendo una super proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta denominata WindTre GO 250 XXS 5G. Quest’ultima è una delle offerte di rete mobile più sorprendenti dell’operatore. Ogni mese, infatti, arriva ad includere fino ad addirittura 250 GB di traffico dati.

Questi saranno inoltre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta continua poi ad essere ricco, dato che comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà di appena 4,99 euro al mese. L’operatore ha poi deciso di proporre gratuitamente senza extra anche il costo di attivazione. Non è inoltre previsto alcun costo per la scheda sim.

Come già successo in passato, l’operatore ha avviato una apposita comunicazione via SMS per invitare i suoi ex clienti ad attivare la super offerta. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dell’operatore.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 250GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 27/08. Costi, condizioni, copertura e privacy su […]”.

In questo caso, viene segnalata come ultima data per poter attivare l’offerta il 27 agosto 2025. Tuttavia, ricordiamo che l’operatore personalizza questi messaggi da cliente a cliente, quindi questa data potrebbe subire variazioni.