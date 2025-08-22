Carrera Hybrid sfida i confini delle corse in miniatura su pista

Carrera, storico marchio tedesco conosciuto per le piste con slot dal 1963, ha deciso di portare il modellismo su pista in una direzione decisamente più libera. Con Carrera Hybrid, i binari spariscono e le auto in scala 1:50 diventano radiocomandate via smartphone o tablet, lasciando ai piloti la possibilità di sterzare liberamente, persino uscire di pista per tentare sorpassi creativi. Il sistema è già venduto in diversi Paesi, compreso il nostro, a 173 euro. Il pacchetto iniziale include 15 pezzi di pista, tra rettilinei e curve, e due modelli Porsche 911 GT3 R. Il catalogo, oggi limitato a Porsche, si espanderà presto con licenze Mercedes-AMG, Audi e BMW.

Dal modellismo classico al digitale: Carrera reinventa le corse in miniatura

Le vetture non si alimentano più tramite le classiche rotaie metalliche ma con batterie ricaricabili, che garantiscono circa mezz’ora di autonomia. La connessione avviene via Bluetooth e, oltre a poter usare il dispositivo come volante inclinando lo schermo, è possibile collegare un controller wireless per un’esperienza più simile a quella di un videogioco. Un sistema di sensori sul fondo rileva motivi stampati sulla pista, così l’app è sempre in grado di tracciare posizione e prestazioni di ogni veicolo. Fino a 30 auto possono condividere un tracciato, ma le gare competitive con classifica sono limitate a 16 concorrenti.

Il software, disponibile gratuitamente su iOS e Android, aggiunge un livello di simulazione inedito per il brand: dal suono realistico dei motori alla possibilità di regolare grip degli pneumatici, sensibilità dei freni e assetto, fino alla simulazione di diverse condizioni del tracciato. Per i principianti, sono disponibili aiuti alla guida che facilitano la gestione dell’auto. Il fatto che i modelli possano correre anche fuori dal tracciato apre scenari di gioco meno “ordinati” e più strategici, in cui la creatività diventa parte della competizione.

Il progetto Carrera Hybrid ha richiesto diversi anni di sviluppo e ricorda per molti aspetti Anki Overdrive, lanciato nel 2015, che combinava piste modulari e guida libera con avversari controllati dall’AI. A differenza di Anki, che chiuse i battenti nel 2019, Carrera può contare su una lunga esperienza di quasi 60 anni e su una rete consolidata di appassionati.