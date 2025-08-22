Trump e Dazi, intesa storica sulle auto in Europa: ora al 15%

L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno trovato un’intesa definitiva sui dazi, con effetti immediati anche sul settore automotive. La dichiarazione congiunta segue l’accordo politico raggiunto a fine luglio tra Ursula von der Leyen e Donald Trump. La tariffa massima scende dal 27,5% al 15%, una riduzione che potrebbe cambiare gli equilibri. Perché tanto clamore? Perché la Germania, parte importante dell’industria europea, ha visto i conti delle proprie case automobilistiche piegarsi sotto il peso dei dazi, ma ora si apre uno spiraglio. La Commissione Europea ha diffuso un comunicato che illustra il nuovo regime tariffario. Tutte le principali esportazioni dell’UE, comprese auto, farmaci, semiconduttori e legname, rientreranno nel tetto del 15%. È un cambio netto di prospettiva e viene precisato che i settori già soggetti a tariffe pari o superiori al 15% non subiranno nuovi aggravi.

Il comunicato chiarisce anche che la riduzione dei dazi entrerà in vigore insieme all’avvio da parte di Bruxelles delle proprie procedure di alleggerimento tariffario sui prodotti statunitensi. Le due sponde dell’Atlantico sembrano dunque legare i destini commerciali. Una condizione che non lascia spazio a rinvii. Quanto tempo servirà? Poche settimane, secondo le prime indiscrezioni. Le grandi aziende dell’auto hanno visto crescere i costi doganali e perdere quote di mercato ed alcuni analisti parlavano già di una lenta agonia. Questo annuncio, tuttavia, riporta la speranza di numeri meno drammatici nei prossimi bilanci. Può bastare una sola mossa tariffaria a rimettere in moto l’intero settore? La risposta arriverà solo con i dati dei prossimi trimestri.

Il significato politico dell’accordo: cosa cambia il valore dei dazi?

La riduzione dei dazi non è solo una questione economica. È un segnale politico. Bruxelles e Washington, dopo mesi di tensioni, scelgono di trovare un equilibrio commerciale. Trump mostra di voler alleggerire la pressione su un partner indispensabile. Von der Leyen coglie l’occasione per offrire all’Europa un successo tangibile. L’intesa sui dazi automobilistici appare come una tregua, fragile ma reale. Le esportazioni europee respirano, le relazioni transatlantiche si ricompongono. Quanto durerà? Dipenderà dalle prossime mosse di entrambe le parti. Un fatto è certo e cioè che per l’industria europea, abituata a convivere con l’incertezza, il 15% suona già come un traguardo inatteso.