Vivo celebra 30 anni e presenta Vision Discovery Edition

Vivo ha festeggiato il suo 30° anniversario con il grande evento “vivo Vision Launch Event & Imaging Grand Ceremony”, durante il quale ha svelato il suo primo dispositivo di Mixed Reality (MR), il Vision Discovery Edition. Questo lancio segna una tappa fondamentale per il marchio. Il quale diventa il primo produttore cinese di smartphone ad entrare nel mercato della realtà mista.

Frutto di quattro anni di sviluppo, il visore Vision Discovery Edition porta la realtà mista dal laboratorio alla vita quotidiana. Pesa solo 398 grammi, il 26% in meno rispetto alla media del settore, ed è progettato con un design ergonomico che offre otto opzioni di imbottitura per adattarsi a diverse esigenze.

Vivo punta su intrattenimento, gaming e produttività

Dotato di sistema OriginOS Vision, supporta interazioni naturali basate su gesti e tracciamento oculare ad alta precisione. I suoi Dual Micro-OLED garantiscono risoluzione 8K binoculare, fedeltà cromatica professionale e immagini paragonabili a un monitor cinematografico. Il cuore del dispositivo è la piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, che assicura una GPU fino a 2,5 volte più potente e un’AI fino a 8 volte superiore rispetto alla generazione precedente.

Il visore apre scenari di utilizzo che spaziano dall’intrattenimento al lavoro. Grazie al suo video immersivo panoramico, gli utenti possono vivere eventi sportivi ed e-sport da più angolazioni o godersi un’esperienza cinematografica su uno schermo virtuale da 36 metri. In più, è pensato per applicazioni legate a gaming e produttività, diventando un vero e proprio accesso alla vita digitale. Dal 22 agosto 2025, il prodotto sarà disponibile per prove in store selezionati in Cina.

In contemporanea a tutto ciò, Vivo ha presentato un aggiornamento della sua strategia di imaging, basata sull’integrazione delle scene e su un ecosistema completo. L’azienda punta a rafforzare la fotografia notturna, i teleobiettivi, il video e le applicazioni sanitarie, come la diagnostica oftalmica tramite tecnologia Telephoto Macro. Al fianco di ZEISS, partner strategico dal 2020, Vivo continuerà a innovare nel campo dell’ottica e dell’imaging mobile. Le nuove soluzioni includono un sensore teleobiettivo da 200MP, algoritmi AI avanzati e strumenti video come il 4K Slow Motion Multi-Focal a 120 fps.