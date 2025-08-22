Mini PC CHUWI ad un prezzo ASSURDO solo su Aliexpress

Sullo store di shopping online Aliexpress è disponibile all’acquisto un mini PC davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo al nuovo mini PC del produttore tech CHUWI. Quest’ultimo garantisce infatti delle prestazioni davvero eccezionali con processori estremamente potenti tra cui scegliere ed elevate quantità di memoria. Gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo assurdo di appena 395,80 euro contro gli inziali 1231,96 euro. Lo si potrà acquistare A QUESTO LINK.

Mini PC CHUWI ad un prezzo assurdo, solo sullo store online Aliexpress

Questo mini PC del noto marchio CHUWI è un prodotto davvero eccezionale, soprattutto proposto a questo prezzo. Come già accennato in apertura, quest’ultimo è disponibile all’acquisto su Aliexpress ad un prezzo folle. Si tratta di un mini PC dalle performance estremamente elevate. Gli utenti potranno infatti scegliere tra due processori potenti, cioè i soc AMD R7 8745HS e Intel i9-13900HK.

Gli utenti potranno inoltre avere fino a ben 32 GB fi memoria RAM e fino ad addirittura 1 TB di storage interno Ultra veloce SSD. Sono inoltre presenti diverse porte di ingresso sempre rapide, tra cui una HDMI 2.1 e una porta USB Tipo-C Thinderbolt4.

Oltre a questo, sullo store sono poi disponibili su AliExpress tanti altri prodotti tech di rilievo con sconti eccezionali e spedizione gratuita. Ve li elenchiamo qui di seguito.

