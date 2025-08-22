Vendite di auto elettriche in forte crescita nel 2025

Il mercato delle auto elettriche continua a registrare numeri impressionanti nel 2025. Secondo i dati di Rho Motion, tra gennaio e luglio sono state immatricolate più di 10,7 milioni di vetture a livello globale, alimentate elettricamente ed ibride plug-in. Registrando così una crescita del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mese di luglio ha visto 1,6 milioni di unità vendute, pari a un aumento del 21% rispetto al 2024, anche se in calo del 9% rispetto a giugno. La Cina resta il motore principale della crescita. Il Paese si conferma infatti come il più grande mercato al mondo per le vetture a zero e a basse emissioni.

Vendita auto elettriche: Cina leader, Nord America in difficoltà

Accanto al gigante asiatico, l’Europa mostra un andamento molto positivo. Germania e Regno Unito guidano l’incremento, con percentuali rispettivamente del 43% e del 32%. L’Italia registra un salto avanti vicino al 40%, portando la quota all’11%. La Francia, invece, fatica a tenere il passo. Nonostante un lieve rialzo a luglio, le vendite restano in calo dall’inizio dell’anno. Il governo ha annunciato nuove misure di leasing sociale per stimolare la domanda.

La Cina ha venduto 6,5milioni di veicoli nei primi sette mesi, con un aumento del 29%. Le auto elettriche a batteria continuano a dominare rispetto agli ibridi plug-in, grazie a una crescita del 40% dall’inizio dell’anno. I PHEV, invece, hanno subito un rallentamento, con cali sia mensili che annuali. Malgrado un luglio negativo, il Paese mantiene un tasso di penetrazione superiore al 50%, un livello irraggiungibile per le altre regioni.

Il Nord America, al contrario, mostra segnali di debolezza. La crescita si ferma al 2% con appena un milione di unità vendute. Le incertezze politiche ed economiche pesano sugli Stati Uniti, mentre in Canada la domanda rallenta. Gli analisti prevedono un temporaneo aumento delle vendite nel terzo trimestre, favorito dalla scadenza del credito d’imposta, ma stimano una flessione successiva. Complessivamente, il quadro conferma un mercato mondiale sempre più orientato verso l’elettrificazione, ma con forti differenze tra regioni. L’Europa avanza, la Cina corre, l’America arranca.