Google introduce Flight Deals, lo strumento AI per cercare voli economici

Come si è già non bastassero gli strumenti disponibili sul web per cercare il proprio viaggio ideale, ecco che Google si iscrive alla lista. Il colosso americano ha infatti lanciato una nuova funzione che si integra direttamente in Google Voli: si chiama Flight Deals e il suo intento è quello di rendere molto più semplice la ricerca dei biglietti aerei più convenienti. Il pensiero principale chiaramente è quello di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale per rendere la pianificazione dei viaggi più immediata e meno vincolata ai classici filtri rigidi dei comparatori online.

Ricerca in linguaggio naturale

Ciò che piacerà molto agli utenti di Flight Deals sarà la possibilità di esprimere le proprie esigenze con frasi comuni, senza dover inserire manualmente date, destinazioni e preferenze. L’AI interpreta il linguaggio naturale e restituisce risultati pertinenti, proponendo anche opzioni che potrebbero non essere state considerate.

Google ha mostrato alcuni esempi: digitando frasi come “una settimana questo inverno in una città famosa per il buon cibo, solo voli diretti” oppure “10 giorni di sci in un resort con neve fresca”, il sistema individua le soluzioni più adatte. Questa capacità nasce dall’unione tra algoritmi di intelligenza artificiale e il vasto database di Google Voli, che raccoglie in tempo reale informazioni da compagnie aeree e agenzie online.

Disponibilità e prossimi sviluppi

Al momento Flight Deals è in fase beta e sarà introdotto gradualmente negli Stati Uniti, in Canada e in India. Non è richiesta alcuna registrazione: la funzione sarà accessibile direttamente dalla pagina di Google Voli o dal menu principale.

Parallelamente, Google continuerà a migliorare l’esperienza complessiva di Google Voli. Tra le novità in arrivo è prevista, ad esempio, l’opzione per escludere le tariffe “basic economy” nei voli da e per Stati Uniti e Canada, offrendo un livello di personalizzazione maggiore nella ricerca.

Con Flight Deals, Google compie un ulteriore passo verso un approccio al viaggio più flessibile e intuitivo, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per ridurre i tempi di ricerca e rendere l’organizzazione delle vacanze più accessibile a tutti.