Google potenzia il Cerchia e cerca: arriva la traduzione in tempo reale

Quando Google ha introdotto Cerchia e cerca lo scorso anno, la funzione ha subito attirato l’attenzione: bastava cerchiare un elemento sullo schermo per ottenere informazioni immediate, rendendo la ricerca più intuitiva e veloce. Oggi sembra che l’azienda stia lavorando a un importante passo avanti, che potrebbe trasformarla in uno strumento ancora più utile nella vita quotidiana.

Secondo le ultime indiscrezioni, Google starebbe testando una nuova opzione di traduzione live, integrata direttamente in Cerchia e cerca. Attualmente la funzione consente già di tradurre testi statici presenti sul display, ma con il prossimo aggiornamento dovrebbe essere possibile gestire anche contenuti dinamici come pagine web, GIF e persino video.

Un overlay colorato e strumenti dedicati

La traduzione in tempo reale comparirebbe nel drawer di Cerchia e cerca, accanto alle altre funzioni già disponibili come la traduzione classica e l’identificazione musicale. Una volta attivata, offrirebbe la possibilità di applicare la traduzione all’intero schermo o a singole app, con un’interfaccia pensata per lasciare libertà d’uso.

Il sistema prevede anche un overlay fluttuante, spostabile e ridimensionabile, che permette di scegliere la lingua di output e di concentrarsi su porzioni specifiche dello schermo. All’interno dell’overlay troverebbe spazio anche uno strumento di “ritaglio”, utile a limitare la traduzione solo a un’area selezionata, anche se al momento sembra ancora in fase di messa a punto.

Non mancano dettagli estetici: durante l’utilizzo, i bordi dello schermo si illuminerebbero con una sfumatura arcobaleno, un’animazione che ricorda vagamente l’assistente vocale di Apple.

Tempistiche e possibili novità ai Pixel 10

Al momento la funzione non è ancora pienamente operativa e le traduzioni compaiono solo per pochi istanti, ma i lavori proseguono e tutto lascia pensare che sarà inclusa in un prossimo aggiornamento.

Con l’arrivo della nuova gamma Pixel 10, che sarà presentata a breve, è probabile che Google mostri in anteprima proprio questa evoluzione di Cerchia e cerca. Se confermata, la traduzione in tempo reale potrebbe diventare una delle novità più apprezzate, offrendo un modo semplice per superare le barriere linguistiche e rendere i contenuti digitali accessibili a chiunque.