Huawei punta in alto: per HarmonyOS è tempo di sfidare Android e iOS

Huawei ha deciso di alzare l’asticella nel settore mobile e lo fa con un obiettivo ambizioso: trasformare HarmonyOS nel terzo grande protagonista del mercato globale, accanto ad Android e iOS. Una sfida che, se portata a termine, potrebbe ridefinire completamente gli equilibri del panorama tecnologico attuale.

L’ascesa di HarmonyOS in Cina

Gli USA avevano portato Huawei a dover ripiegare, ma nel frattempo l’azienda cinese ha lavorato talmente tanto da mettere in piedi una piattaforma mobile straordinaria e in grado di rispettare il fabbisogno degli utenti che hanno uno smartphone o un qualsiasi dispositivo mobile. In tutto questo tempo trascorso dal ban, HarmonyOS si è trasformato in un progetto di respiro internazionale, conquistando milioni di utenti. In territorio cinese siamo già di fronte a numeri importanti con più di 10 milioni di dispositivi che utilizzano la nuova piattaforma marchiata Huawei.

Richard Yu, attuale presidente della divisione Consumer Business, ha ribadito in un’intervista a CCTV che il traguardo fissato è chiaro: garantire ad HarmonyOS almeno un terzo del mercato mondiale. Non si tratta solo di numeri, ma della costruzione di un ecosistema in grado di integrare smartphone, tablet, dispositivi per la smart home e persino PC, andando oltre il concetto tradizionale di sistema operativo mobile.

HarmonyOS Next e la spinta verso il futuro

Con il lancio di HarmonyOS Next, Huawei ha segnato un punto di svolta: niente più legami con Android, ma un framework proprietario basato su un software sviluppato internamente. Questo consente alla società di controllare l’intera catena tecnologica, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e offrendo maggiore continuità agli sviluppatori.

Per sostenere la crescita, Huawei sta investendo in modo consistente nella creazione di applicazioni di terze parti. Parallelamente, l’azienda incentiva gli utenti con promozioni dedicate, soprattutto sul mercato cinese, ma con l’intento di replicare queste strategie anche su scala globale. L’obiettivo resta ambizioso: rompere il duopolio Android-iOS e proporre una valida alternativa capace di attrarre utenti e partner in tutto il mondo.