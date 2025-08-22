Google Foto: presto indicherà le foto modificate con IA

L’intelligenza artificiale è uno strumento potente che sta Penetrando in modo sempre più profondo nella routine digitale di ognuno di noi, tutti utilizzano questi strumenti in modo variegato e personalizzato, una branca che sicuramente ne ha risentito in modo importante è sicuramente quella della fotografia delle immagini dal momento che adesso tramite l’intelligenza artificiale non solo si possono generare immagini da zero, ma si possono modificare immagini preesistenti in più step, andando di fatto a migliorarle o addirittura modificarne il contenuto in modo radicale.

Google se ne accorgerà

Poiché tali strumenti possono modificare in modo radicale il contenuto di una foto, vanno assolutamente regolamentati e notificati onde evitare la creazione di falsi credibili che possono di fatto creare problemi, ecco che dunque interviene proprio Google per cercare di mettere un freno a questo fenomeno dal momento che d’ora in avanti, con i prossimi update, Google Foto non solo riconoscerà le foto generate o modificate con l’intelligenza artificiale ma non notificherà mostrandolo in modo esplicito.

Nello specifico Google sta lavorando ad uno strumento che integrerà all’interno della propria piattaforma che permetterà di riconoscere una foto generata con l’intelligenza artificiale, una foto modificata con l’intelligenza artificiale, una foto scattata interamente con una macchina fotografica o un dispositivo di acquisizione di qualsiasi genere, così come eventuali foto, nate dall’unione di più scatti.

il tutto sarà reso possibile grazie alla presenza di uno strumento di analisi dei meta dati presenti all’interno di queste immagini che per l’appunto registrano la storia e la creazione di queste ultime permettendo di fatto di riconoscere rapidamente che si tratta di una foto originale oppure generata, sempre più aziende infatti si stanno impegnando a garantire la presenza di dati che certifichino la natura delle immagini, proprio per garantire il massimo della trasparenza ed evitare la creazione falsi credibili e pericolosi.