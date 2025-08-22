Apple Watch 2026, finalmente cambierà il design: ci saranno sensori inediti

Nelle ultime ore stanno girando diverse indiscrezioni che parlerebbero di Apple Watch ma in versione 2026. La 12esima edizione dello smartwatch di casa Apple sarebbe pronta a cambiare nettamente, sia nel design che nelle funzionalità, almeno dando ascolto ad alcune fonti molto attendibili di solito. L’anno buono per la rivoluzione potrebbe essere dunque il prossimo.

Un look rinnovato e otto sensori per la salute

Un report proveniente dalla catena di fornitura, riportato da DigiTimes, parla di modifiche all’“exterior design” di almeno uno dei modelli in arrivo. Tra le voci più interessanti c’è quella relativa a un gruppo di otto sensori disposti ad anello, visibili attraverso una copertura in vetro posta sul retro dell’orologio. Un’innovazione che, se confermata, segnerebbe un salto rispetto all’attuale configurazione, ampliando ulteriormente le capacità di monitoraggio della salute.

I modelli coinvolti sarebbero probabilmente l’Apple Watch Series 12 e l’Apple Watch Ultra 4, attesi per il prossimo anno. La presenza di più sensori si sposa con la direzione intrapresa da Apple negli ultimi anni: fornire strumenti sempre più avanzati per il controllo del benessere. Si parla anche di una nuova funzione capace di avvisare l’utente in caso di possibili segnali di ipertensione, anche se non è chiaro se sarà disponibile già con Series 11 o rimandata alla generazione successiva.

Apple Intelligence e nuove funzionalità

Secondo le fonti, l’Apple Watch Series 11 introdurrà il supporto ad Apple Intelligence, portando funzioni di gestione intelligente della salute. È probabile che gran parte delle elaborazioni sfrutterà la potenza dell’iPhone collegato, considerata la limitata memoria del dispositivo da polso.

Va detto che i report di DigiTimes non sempre si rivelano precisi, per cui è bene accogliere queste anticipazioni con cautela. Resta il fatto che un redesign dell’Apple Watch, unito a sensori inediti, rappresenterebbe un passo significativo per un prodotto che dal 2015 a oggi ha mantenuto una continuità estetica molto marcata.