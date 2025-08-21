Toyota punta ancora sui motori a benzina

Per molti costruttori il futuro sembra essere interamente elettrico. Toyota però continua a percorrere una strada diversa. La casa giapponese, infatti, è convinta che i motori a benzina abbiano ancora molto da offrire e intende utilizzarli in maniera diffusa anche nei prossimi anni. Non si tratta però di una resistenza nostalgica. Quanto di una strategia precisa che prevede l’uso delle nuove tecnologie insieme alle altre alimentazioni alternative.

Toyota e il futuro: efficienza, sportività e nuovi modelli

Toyota ha avviato una collaborazione con Subaru e Mazda per sviluppare una nuova generazione di propulsori a quattro cilindri, disponibili nelle cilindrate da 1,5 e 2litri. L’idea è quella di garantire motori compatti, efficienti e soprattutto flessibili, in grado di adattarsi a diversi contesti. Queste unità potranno essere impiegate come range extender per veicoli elettrici, come parte di sistemi ibridi o persino in versioni alimentate a idrogeno. Andrea Carlucci, vicepresidente della strategia di prodotto e marketing di Toyota Europa, ha spiegato che la versatilità è la chiave per affrontare mercati eterogenei e normative differenti. L’obiettivo è offrire soluzioni concrete senza dipendere da una sola tecnologia.

Il progetto non si limita alla semplice riduzione dei consumi. Toyota vuole dimostrare che un motore a benzina moderno può essere anche emozionante. La versione da 2litri, infatti, sarà utilizzata sui futuri modelli sportivi della serie GR e potrà raggiungere potenze fino a 600CV. Tra le ipotesi più suggestive circola quella di una nuova Toyota-Celica, erede di un nome storico e molto amato dagli appassionati.

Accanto alle proposte ad alte prestazioni, Toyota prepara anche altre soluzioni più quotidiane. Il propulsore da 1,5litri potrebbe diventare il cuore della nuova Yaris ibrida, mentre sono in fase di sviluppo versioni “Super Hybrid” capaci di superare i 100km di autonomia in elettrico. Tale approccio dimostra come per Toyota la decarbonizzazione non possa passare esclusivamente dalle batterie. Ibrido e idrogeno restano alternative fondamentali, in grado di rispondere alle diverse esigenze dei mercati mondiali e garantire una transizione graduale.