Oakley Meta HSTN: gli occhiali con IA ora disponibili in pre-ordine

Dopo il lancio celebrativo per i 50 anni di Oakley, la collaborazione con Meta si allarga e diventa accessibile a tutti. Da oggi è infatti possibile pre-ordinare l’intera collezione Oakley-Meta HSTN, occhiali smart con intelligenza artificiale integrata, al prezzo di partenza di 439€. La disponibilità effettiva nei canali ufficiali è fissata per il 26 agosto 2025, data in cui gli occhiali entreranno in pianta stabile nel mercato mondiale.

Gli Oakley Meta HSTN uniscono lo stile inconfondibile del marchio californiano con le tecnologie AI di Meta. Tra le funzioni principali troviamo una fotocamera integrata per scatti e video in tempo reale, la possibilità di streaming diretto su Instagram o Facebook, e il supporto a chiamate e messaggi su piattaforme come WhatsApp e Messenger. A completare l’esperienza ci sono altoparlanti open-ear, che permettono di ascoltare musica da servizi come Spotify, AppleMusic e Amazon Music senza isolarsi dall’ambiente circostante. Tutte le funzioni sono gestite dall’app Meta AI. Quest’ ultima consente anche di personalizzare i settaggi, importare contenuti e scoprire nuove modalità d’uso.

Oakley Meta HSTN: sei combinazioni di stile e tecnologia

La collezione completa degli Oakley Meta HSTN comprende sei varianti di montatura e lenti, tutte compatibili con lenti graduate. Esse sono: Warm Grey con lenti-PRIZM Ruby, Black con PRIZM Polar Black, Brown Smoke-PRIZM PolarDeep Water, Black con Transitions Amethyst, Clear con Transitions® Grey e Black con lenti trasparenti. Ogni modello mantiene il design sportivo tipico di Oakley, integrando al tempo stesso l’innovazione tecnologica firmata Meta.

Particolare attenzione è stata posta anche alla privacy, con un LED che si accende automaticamente quando la fotocamera è in uso. Ma anche all’accessibilità, grazie a funzioni vocali che permettono di inviare messaggi, effettuare chiamate e persino ricevere descrizioni dell’ambiente circostante per chi ha ridotta capacità visiva. Non manca infine l’integrazione con la piattaforma Be My Eyes, che connette gli utenti a volontari pronti a offrire supporto in tempo reale.

Insomma, con questi occhiali, Oakley e Meta puntano a rivoluzionare il concetto stesso di sport e lifestyle digitale. Non si parla più solo di un accessorio fashion, ma un vero e proprio spazio digitale indossabile che garantisce comunicazione, intrattenimento e assistenza personale.