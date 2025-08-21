Samsung Galaxy Z Flip7 5G: Amazon vi regala uno sconto di 100 euro

Il display super AMOLED da 6,9″ contraddistingue particolarmente questo Samsung Galaxy Z Flip7 5G. Un dispositivo che il noto marchio ha progettato e realizzato al fine di rispondere alle esigenze degli utenti che sono in cerca di una soluzione completa sotto diversi punti di vista.

Non a caso, il Galaxy Z Flip7 ridisegna lo schermo esterno offrendo un design molto sottile e una FlexWindow ottimizzata. Oltre a ciò, questo smartphone, da chiuso, diventa estremamente sottile occupando il minimo spazio se posizionato in tasca. Naturalmente il display principale di cui dispone consente all’utente di avere sempre accesso a un’esperienza di visualizzazioni unica e senza distrazioni.

Samsung Galaxy Z Flip7 5G in offerta su Amazon

Avete sempre desiderato acquistare uno smartphone pieghevole ma il costo eccessivo vi ha sempre fatto cambiare idea? Oggi è il giorno perfetto per poterlo finalmente acquistare. Su Amazon, infatti, il Samsung Galaxy Z Flip7 5G viene offerto con uno sconto del 7% che vi consente di conseguenza di risparmiare una cifra di denaro di 100 euro.

Oltre a essere dotato di un display eccellente, questo smartphone a marchio Samsung dispone di una fotocamera ad alta risoluzione da 50MP. Fotocamera potenziata dal ProVisual Engine che offre scatti ricchi e dettagliati. Se la vostra passione è la fotografia e non potete mai fare a meno di scattare foto durante i viaggi e le vacanze fuori porta, questo modello è perfetto per voi.

Giunti a questo punto, non resta che porre l’attenzione sul Vision Booster e sulla frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz con luminosità fino 2600 nit. Tutto ciò consente infatti di vedere chiaramente ogni dettaglio anche in caso di eccessiva luminosità quando si è all’aperto. Non perdete altro tempo e approfittate dello sconto Amazon del 7% per acquistare il Samsung Galaxy Z Flip7 5G a soli 1.299,00 euro.