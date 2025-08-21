Oakley Meta HSTN: la collezione completa è ora disponibile per il Pre-Ordine

Dopo il lancio della versione Limited Edition per celebrare i 50 anni di Oakley – un vero e proprio colpo di scena che ha fatto impazzire i collezionisti – arriva una notizia fresca fresca che renderà felici molti di voi. Da oggi, infatti, è possibile pre-ordinare l’intera collezione Oakley Meta HSTN, con prezzi a partire da 439 euro. E sì, sto parlando di quel mix perfetto tra design iconico e tecnologia smart, sviluppato in partnership con Meta.

Per chi non lo sapesse, la linea HSTN (che sta per “Heritage Sunglass Technology Next”, o qualcosa del genere – Oakley ama i nomi criptici) unisce l’estetica classica degli occhiali da sole Oakley con funzionalità intelligenti, come l’integrazione con realtà aumentata e connettività per un’esperienza quotidiana più immersiva. Non sto esagerando: questi occhiali non sono solo per proteggere gli occhi dal sole, ma per elevare il vostro stile di vita digitale. E la buona notizia è che la collezione completa sarà disponibile all’acquisto a partire dal 26 agosto, giusto in tempo per chiudere l’estate con un tocco futuristico.

Ma entriamo nel dettaglio, perché qui c’è da sbizzarrirsi. La linea include sei combinazioni diverse di montature e lenti, tutte compatibili con lenti graduate – un plus non da poco per chi, come me, non può fare a meno degli occhiali correttivi. Ecco l’elenco completo, per farvi un’idea:

Oakley Meta HSTN Warm Grey con lenti PRIZM™ Ruby : Un’opzione calda e vivace, ideale per chi vuole un contrasto nitido in condizioni di luce intensa. Le lenti PRIZM sono una garanzia Oakley per colori più vibranti e dettagli più chiari.

: Un’opzione calda e vivace, ideale per chi vuole un contrasto nitido in condizioni di luce intensa. Le lenti PRIZM sono una garanzia Oakley per colori più vibranti e dettagli più chiari. Oakley Meta HSTN Black con lenti PRIZM™ Polar Black : Classico nero, polarizzato per ridurre i riflessi. Perfetto per guidare o per attività all’aperto, con quel tocco di eleganza minimalista.

: Classico nero, polarizzato per ridurre i riflessi. Perfetto per guidare o per attività all’aperto, con quel tocco di eleganza minimalista. Oakley Meta HSTN Brown Smoke con lenti PRIZM™ Polar Deep Water : Tonalità fumé marrone, pensata per ambienti acquatici o umidi. Immaginatevi su una barca, con lenti che filtrano l’acqua profonda – roba da veri avventurieri.

: Tonalità fumé marrone, pensata per ambienti acquatici o umidi. Immaginatevi su una barca, con lenti che filtrano l’acqua profonda – roba da veri avventurieri. Oakley Meta HSTN Black con lenti Transitions® Amethyst : Nero con lenti fotocromatiche che si adattano alla luce, virando su un’ametista affascinante. Pratiche per chi passa da interni a esterni senza sosta.

: Nero con lenti fotocromatiche che si adattano alla luce, virando su un’ametista affascinante. Pratiche per chi passa da interni a esterni senza sosta. Oakley Meta HSTN Clear con lenti Transitions® Grey : Montatura trasparente per un look moderno e discreto, con lenti che si scuriscono al sole. Ideale per un vibe urbana e techy.

: Montatura trasparente per un look moderno e discreto, con lenti che si scuriscono al sole. Ideale per un vibe urbana e techy. Oakley Meta HSTN Black con lenti Clear: La versione base, nera e pulita, con lenti trasparenti. Ottima come entry-level per chi vuole personalizzare in seguito.

Tutte queste varianti mantengono il DNA Oakley: materiali resistenti, design ergonomico e quella sensazione di premium che ti fa sentire pronto per qualsiasi sfida. E se vi state chiedendo di più sulle funzionalità – tipo come si integrano con app Meta o quali gadget nascosti hanno – vi consiglio di dare un’occhiata al blog post ufficiale di Oakley. Lì troverete tutti i dettagli tecnici, dalle specifiche smart alle opzioni di personalizzazione.

Per pre-ordinare, basta cliccare sul link dedicato sul sito Oakley (o Meta, a seconda di dove navigate – ma fate in fretta, perché questi pezzi potrebbero andare a ruba).