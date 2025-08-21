AliExpress abbassa tutti i prezzi: ecco sconti fino all’80%

I prezzi disponibili su AliExpress sono sempre più bassi con un risparmio importante per tutti i consumatori che vogliono spendere poco e godere di sconti molto interessanti, anche fino all’80%. Nel momento in cui doveste decidere di acquistare su AliExpress è comunque importante sapere che la spedizione a domicilio è sempre gratuita, con consegna in tempi brevi e soprattutto senza mai dazi doganali da pagare, essendo tutti i prodotti spediti dall’interno dell’Unione Europea.

AliExpress, la lista degli sconti di oggi

Pompa di gonfiaggio per pneumatici per auto portatile senza fili/cablata da 150 psi con display digitale Gonfiatore elettrico Mini pompa di aria per bicicletta – PREZZO: 11,42 euro al posto di 34,53 euro – LINK.

per auto portatile senza fili/cablata da 150 psi con display digitale Gonfiatore elettrico Mini pompa di aria per bicicletta – PREZZO: al posto di 34,53 euro – LINK. XIAOMI MIJIA Torcia portatile multifunzionale, leggera e portatile, durata della batteria ultra lunga 30 ore, luce forte da 1000 lumen – PREZZO: 14,69 euro al posto di 49,35 euro – LINK.

multifunzionale, leggera e portatile, durata della batteria ultra lunga 30 ore, luce forte da 1000 lumen – PREZZO: al posto di 49,35 euro – LINK. NESCAFE DOLCE GUSTO espresso intenso formato risparmio caffè Confezione 90 capsule – PREZZO: 48,50 euro al posto di 52 euro – LINK.

intenso formato risparmio caffè Confezione 90 capsule – PREZZO: al posto di 52 euro – LINK. CENRR 998000 PA Aspirapolvere per auto Forte aspirazione Cordless Wireless Pulitore portatile Aspirapolvere portatile Macchina per la pulizia – PREZZO: 22,70 euro al posto di 27,87 euro – LINK.

per auto Forte aspirazione Cordless Wireless Pulitore portatile Aspirapolvere portatile Macchina per la pulizia – PREZZO: al posto di 27,87 euro – LINK. EAFC Wireless Car Air Pump compressore d’aria portatile per auto moto bicicletta gonfiatore elettrico per pneumatici con Display digitale LCD – PREZZO: 22,44 euro al posto di 56,71 euro – LINK.

compressore d’aria portatile per auto moto bicicletta gonfiatore elettrico per pneumatici con Display digitale LCD – PREZZO: al posto di 56,71 euro – LINK. Rubinetto filtrato cromato Rubinetto da cucina purificatore in ottone Rubinetto miscelatore per lavello con doppia maniglia per acqua potabile Torneira per cucina – PREZZO: 39,57 euro al posto di 90,82 euro – LINK.

Rubinetto da cucina purificatore in ottone Rubinetto miscelatore per lavello con doppia maniglia per acqua potabile Torneira per cucina – PREZZO: al posto di 90,82 euro – LINK. Adattatore CarPlay cablato a wireless 2 in 1 e adattatore wireless Android Auto Plug & Play – PREZZO: 10,49 euro al posto di 48 euro – LINK.

cablato a wireless 2 in 1 e adattatore wireless Android Auto Plug & Play – PREZZO: al posto di 48 euro – LINK. HONOR 8X Smartphone Firmware globale CPU Haisi Qilin 710 Telecamera posteriore da 6,5 pollici Riconoscimento delle impronte digitali da 20 MP Telefono usato – PREZZO: 40,65 euro al posto di 82,52 euro – LINK.

Firmware globale CPU Haisi Qilin 710 Telecamera posteriore da 6,5 pollici Riconoscimento delle impronte digitali da 20 MP Telefono usato – PREZZO: al posto di 82,52 euro – LINK. NUOVO Xiaomi Sound Pocket IP67 Bluetooth 5.4 Altoparlante portatile TWS Stereo Combo 1000mAh Microfono con durata della batteria ultra lunga da 10 ore – PREZZO: 15,34 euro al posto di 25,59 euro – LINK.