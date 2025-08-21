ApplicazioniIntelligenza ArtificialeNews

Google Documenti introduce la lettura dei testi con Gemini AI

Un nuovo modo di fruire i documenti è arrivato per gli utenti che usano Google Documenti, ora tutto cambia in meglio.

scritto da Felice Galluccio
Google Documenti

Google ha annunciato una funzione che porta una ventata di novità all’interno di Google Documenti. Grazie all’integrazione con Gemini AI, i testi possono ora essere ascoltati sotto forma di audio personalizzati. Gli utenti potranno avere poi anche altre opportunità, come quella utile per impostare la velocità di riproduzione e scegliere anche il tono di voce. Si potrà quindi personalizzare tutto in base alle proprie esigenze, aspetto fondamentale non solo per garantire l’ascolto agli utenti che si stancano a leggere i documenti sui documenti, ma anche per migliorare l’accessibilità a coloro che magari presentano difficoltà oggettive.

La funzione non è riservata soltanto agli autori: anche chi riceve un documento condiviso può attivarla dal menu Strumenti > Audio > Ascolta questa scheda. Inoltre, chi scrive può inserire direttamente un pulsante audio tramite il percorso Inserisci > Audio, così da permettere al lettore di avviare immediatamente l’ascolto del testo.

Disponibilità e possibili utilizzi in Google Messaggi

Al momento la novità è disponibile solo in inglese e da desktop, ma l’espansione ad altre lingue e dispositivi è attesa a breve. L’accesso iniziale è riservato agli utenti Workspace con abbonamenti business, enterprise o education, oltre a chi dispone dei piani Gemini AI Pro e Ultra. Restano esclusi, almeno per ora, gli account gratuiti.

L’idea non arriva come un fulmine a ciel sereno: già ad aprile Google aveva accennato al concetto di trasformare i documenti in “podcast AI”. Ciò che cambia oggi è la praticità, con una funzione che si attiva in pochi passaggi e che intercetta una tendenza ormai consolidata, quella del consumo di contenuti in formato audio.

Gli scenari d’uso sono molteplici: un documento di lavoro può essere ascoltato durante un viaggio, una relazione universitaria trasformarsi in file audio da riascoltare per studiare, e testi condivisi tra colleghi essere riprodotti senza restare davanti allo schermo. Una novità che unisce produttività, comodità e inclusione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!