Vivo V60 Lite: il nuovo smartphone è sempre più vicino

Sembra che Vivo si stia preparando alla sua prossima evoluzione. Nel dettaglio, il nuovo V60 Lite potrebbe presto fare il suo debutto in Asia. Aprendo la strada ad una futura distribuzione anche in Europa e in Italia. Tale scenario non sorprende, considerando che i modelli precedenti, Vivo V50 e V50 Lite, sono stati lanciati nel nostro Paese nel marzo scorso. Il V60 Lite, più economico dei due modelli attesi della nuova serie, ha cominciato a far parlare di sé grazie all’emergere di certificazioni internazionali. Quest’ultime ne anticipano alcune caratteristiche chiave.

Vivo V60 Lite: ecco cosa sappiamo finora

Il dispositivo, identificato dal codice modello V2350, è già passato sotto l’esame di enti di certificazione in diverse aree geografiche. In Indonesia, ha ottenuto l’approvazione dalla SDPPI, che ne conferma anche il nome commerciale. Dalla Cina arriva poi la certificazione CQC, che svela un dettaglio tecnico rilevante. Si tratta del supporto alla ricarica ultra-rapida da 90W. Infine, è stata individuata anche la certificazione EEC destinata al mercato europeo, un chiaro indizio che suggerisce un’espansione internazionale.

C’è però ancora incertezza su un aspetto importante. Al momento, non è chiaro se la versione del V60 Lite certificata sarà dotata di connettività 4G o 5G. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Vivo. In tal modo sarà possibile comprendere l’effettivo assetto tecnico del nuovo dispositivo in arrivo.

Considerando le caratteristiche presentate dai predecessori, è plausibile ipotizzare che il V60 Lite porterà avanti la stessa filosofia del modello precedente. Ciò aggiornando alcune specifiche tecniche per mantenere alti competitività e interesse nella fascia medio-bassa del mercato. Il lancio del modello standard V60 è già stato fissato in India per il 12 agosto. Ciò significa che è probabile che anche il V60 Lite venga presentato nello stesso periodo o poco dopo. Non resta che attendere e scoprire quando il nuovo smartphone Vivo arriverà sul mercato.