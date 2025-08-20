Pixel Buds Pro 2, audio top, AI Gemini e nuove gesture intelligenti

Google ha presentato i nuovi Pixel Buds Pro 2, auricolari premium che alzano l’asticella in termini di qualità audio, intelligenza artificiale e comfort. Progettati per superare i modelli precedenti con aggiornamenti software costanti, i Buds Pro 2 portano innovazioni sostanziali sia dal punto di vista hardware che software, mantenendo l’eleganza che contraddistingue la linea.

Audio potenziato e chip Tensor A1

Il modello di auricolari integra il nuovo chip Google Tensor A1, che garantisce elaborazione audio a bassa latenza e una cancellazione del rumore attiva due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Ogni auricolare monta un driver dinamico da 11 mm progettato su misura e supporta la tecnologia Silent Seal 2.0, che adatta in tempo reale la riduzione del rumore. Non manca la modalità trasparenza e il rilevamento automatico delle conversazioni.

Gemini sempre con te

L’integrazione con Gemini AI è ancora più completa. Con i Pixel Buds Pro 2 puoi interagire con Gemini Live per chiedere consigli, aggiungere note su Google Keep o programmare eventi in Google Calendar, il tutto senza estrarre lo smartphone. L’elaborazione vocale avanzata elimina i rumori di fondo, così da mantenere conversazioni fluide anche in ambienti rumorosi. Gli auricolari introducono anche un sistema di gesture con movimenti della testa. Basta annuire per rispondere a una chiamata o scuotere il capo per rifiutarla, una funzione resa possibile grazie a sensori dedicati e accelerometri di precisione. Inoltre, le notifiche intelligenti avvisano quando la batteria della custodia è in esaurimento.

Audio adattivo e protezione dell’udito

Il nuovo audio adattivo regola automaticamente i livelli in base al contesto, ossia riduce i rumori in ambienti affollati ma ti permette di restare consapevole di ciò che succede intorno a te. A questo si aggiunge la funzione di protezione dai rumori forti, che abbassa automaticamente i suoni improvvisi come sirene o clacson, proteggendo l’udito.

Design, comfort e nuove colorazioni dei Pixel Buds Pro 2

I Pixel Buds Pro 2 riprendono il design ergonomico dei precedenti modelli ma con maggiore attenzione alla vestibilità. Grazie allo stabilizzatore girevole puoi regolarne facilmente l’aderenza che risulta più salda durante lo sport e più morbida in momenti di relax. Arrivano anche nuove colorazioni, tra cui il grigio argento, pensato per abbinarsi al Pixel 10, oltre a Porcelain, Hazel, Wintergreen, Peony e Moonstone.

Autonomia, resistenza e ricarica rapida

Con la cancellazione attiva disattivata, gli auricolari offrono fino a 12 ore di ascolto (48 ore totali con custodia). Con ANC attivo, l’autonomia è di 8 ore (30 ore complessive con custodia). Bastano 5 minuti nella custodia per ottenere fino a 1,5 ore di ascolto. La ricarica avviene via USB-C o tramite ricarica wireless Qi. I Buds Pro 2 hanno anche certificazione IP54 contro sudore e schizzi, mentre la custodia è IPX4. La compatibilità è estesa a tutti i dispositivi Bluetooth 4.0+, inclusi Android, iOS, tablet e laptop, ma per sfruttare tutte le funzionalità avanzate è necessario un telefono Android 6.0 o successivo con account Google attivo.

Sostenibilità

Come per altri dispositivi Pixel, anche i Buds Pro 2 puntano sulla sostenibilità: almeno il 24% dei materiali è riciclato e le calamite interne utilizzano terre rare rigenerate. Il packaging, infine, è interamente plastic-free.