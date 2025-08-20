Meduse vs. tecnologia: il blackout surreale di Gravelines

C’è qualcosa di quasi ironico nell’immaginare un colosso dell’energia messo in scacco da un esercito di creature trasparenti e ondeggianti. Eppure è esattamente quello che è successo a Gravelines, sulla costa settentrionale della Francia, davanti a Dunkerque. La centrale nucleare più grande dell’Europa occidentale – un impianto capace di produrre da sola una fetta importante dell’elettricità francese – ha dovuto fermare quattro dei suoi sei reattori per colpa… delle meduse.

Energia nucleare interrotta da un nemico inaspettato: le meduse

Il tutto è iniziato tra l’11 e il 12 agosto, quando vere e proprie nubi gelatinose hanno invaso le acque di prelievo usate per raffreddare i reattori. Le pompe si sono trovate sommerse da questi ospiti imprevisti, fino a bloccarsi. E così, per sicurezza, EDF – l’azienda che gestisce l’impianto – non ha avuto scelta: stop temporaneo e attesa che la marea riportasse le cose alla normalità.

Qualche giorno dopo, una piccola ripartenza: il reattore numero 6 è tornato in funzione, mentre per gli altri tre lo sblocco è previsto a breve. Secondo EDF, nessun pericolo per le persone, l’ambiente o la struttura. Ma resta l’immagine surreale: torri grigie imponenti sullo sfondo e, in primo piano, meduse blu adagiate sulla sabbia, come in una strana cartolina che mescola industria e natura.

Quello di Gravelines non è un caso isolato. Negli anni ’90 era già successo nello stesso impianto, e altri episodi simili si sono registrati in Stati Uniti, Svezia e Giappone. Gli esperti spiegano che il cambiamento climatico, la pesca intensiva e l’inquinamento da plastica stanno creando condizioni perfette per la proliferazione di meduse, riducendo i loro predatori naturali e alterando gli equilibri marini.

In Francia, il nucleare copre circa il 60% del fabbisogno elettrico nazionale, con 18 centrali e 57 reattori attivi. In un sistema così dipendente da questa fonte, anche un intoppo temporaneo come questo diventa un promemoria: la natura, con la sua disarmante semplicità, trova sempre un modo per ricordarci che il controllo totale è un’illusione.

E così, tra una corrente d’acqua e l’altra, le meduse si sono prese la scena. Senza rumore, senza piani strategici, solo seguendo il ritmo del mare. Un piccolo trionfo del mondo naturale, in grado di fermare, per qualche giorno, il cuore pulsante dell’energia francese.