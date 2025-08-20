NewsOfferteVolantini

Smartphone pieghevole? Solo con Expert puoi pagarlo in piccolissime rate

Gli smartphone pieghevoli Expert trasformano ogni interazione in magia. Scopri la potenza di un design innovativo.

scritto da Rossella Vitale
Smartphone pieghevole? Solo con Expert puoi pagarlo in piccolissime rate

Aprire e chiudere uno smartphone non è mai stato così divertente: da Expert, i dispositivi pieghevoli trasformano ogni gesto in un piccolo show personale. Ogni piega sprigiona fascino, ogni apertura è un colpo di scena e ogni fotocamera scatta foto che sembrano uscire da un set cinematografico. Non serve rincorrere effetti speciali, perché tutta la magia sta nel tuo palmo: uno schermo che si allunga, si piega e si apre come per incanto, con una potenza tale da gestire qualsiasi app, videochiamata o selfie senza battere ciglio. Il bello è che tutto questo non pesa sul tuo portafoglio. Con le formule tasso zero, rottamazione e piani chiari, entrare nel mondo pieghevole è semplice e sicuro. Expert ti offre non solo tecnologia avanzata, ma anche un percorso comodo e senza sorprese: aprire, piegare, scoprire e godere diventa un piccolo rito quotidiano che strappa un sorriso ogni giorno.

Preparati a vivere l’intensità di offerte Amazon esplosive e codici sconto mozzafiato. Su Telegram troverai Tecnofferte [entra qui subito] e Codiciscontotech [clicca qua su questo link] pronti a spalancare il sipario. Non rimandare, lasciati trascinare dalla passione del risparmio. Registrati e lascia che le emozioni guidino i tuoi acquisti.

Expert promo pieghevoli

expert samsung in promo

Se cerchi il massimo senza compromessi, il Galaxy Z Fold7 è un concentrato di potenza e classe: schermo enorme, 12GB RAM e 256GB, trasformando lavoro e intrattenimento in esperienza premium, disponibile a 36,90€ al mese se rottami il vecchio Fold6. Expert ti mette nelle mani il futuro pieghevole con comodità e sicurezza senza paragoni. Per un device compatto ma super potente, il Galaxy Z Flip7 con 12GB RAM e 256GB e fotocamera da 50MP regala selfie spettacolari e un design che non passa inosservato, tutto da Expert a 16,90€ al mese grazie alla rottamazione. Se vuoi entrare nel mondo pieghevole senza pensieri, il Galaxy Z Flip7 FE rappresenta la porta  perfetta. Con 8GB RAM e 128GB, offre prestazioni brillanti a 14,90€ al mese, mantenendo stile unico e compattezza sorprendente. Grazie ad Expert il pieghevole che tanto volevi può essere tuo!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.