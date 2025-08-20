Hyundai IONIQ 2: piccola elettrica pronta a stupire l’Europa

Il debutto della Hyundai IONIQ 2 si avvicina rapidamente. Le prime immagini trapelate dai collaudi tedeschi mostrano un piccolo crossover ancora camuffato, ma già riconoscibile nelle proporzioni. La lunghezza si aggira intorno ai 4 metri, misura che la inserisce nel segmento B, quello più combattuto del mercato. Un terreno popolato da modelli iconici come la futura Renault 4, che la IONIQ 2 vuole fronteggiare con carattere e innovazione. Il Salone di Monaco 2025 sarà il palcoscenico della sua prima apparizione pubblica. L’aria di attesa cresce, mentre i prototipi in strada aumentano e i veli iniziano a cadere. Perché tanto interesse? Perché la nuova elettrica di Hyundai non sarà solo un’alternativa, ma una promessa di concretezza in un panorama che cambia velocemente.

Linee moderne e tecnologia dedicata

Dalle immagini spia della Hyundai emergono dettagli che alimentano la curiosità. Il frontale dovrebbe esibire una barra luminosa a tutta larghezza, richiamo evidente al recente restyling della IONIQ 6. I gruppi ottici principali si posizionerebbero più in basso, per un effetto scenografico inedito. Le forme della V restano da piccolo crossover, seguendo la tendenza che domina le preferenze degli automobilisti europei. Il modello Hyundai condividerà la piattaforma E-GMP a 400 V, la stessa base tecnica che Hyundai ha già reso celebre. Non mancherà quindi la compatibilità con sistemi di ricarica rapida, elemento ormai imprescindibile per chi sceglie l’elettrico. Il legame con la KIA EV2 appare stretto, con arrivo in strada nel 2026, forse poco dopo la Hyundai.

Prestazioni e batterie Hyundai in attesa di conferma

Le indiscrezioni parlano per la Hyundai di un motore da 204 CV, lo stesso della KIA EV3, con due possibili tagli di batteria: 58,3 kWh e 81,4 kWh. Alcuni segnali però fanno pensare a una soluzione più contenuta, intorno ai 50-60 kWh, per mantenere equilibrio tra prezzo e autonomia. Il vero interrogativo riguarda proprio la percorrenza reale. Quanti chilometri riuscirà a garantire una compatta elettrica destinata alle città europee e alle brevi tratte extraurbane? Le risposte arriveranno presto, quando Hyundai toglierà i veli durante l’IAA Mobility di Monaco. L’arrivo su strada della Hyundai è previsto nel 2026, con l’obiettivo di entrare direttamente nelle scelte di chi cerca un’elettrica compatta, moderna e accessibile. La IONIQ 2 vuole conquistare con proporzioni agili, design futuristico e un pacchetto tecnico che promette sostanza. L’attesa continua a crescere, e la domanda resta aperta: sarà davvero lei la nuova protagonista del segmento B elettrico?