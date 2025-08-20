South Park, la nuova stagione riaccende l’entusiasmo degli appassionati

South Park ha sempre diviso nettamente il pubblico televisivo tra chi adora lo show e chi proprio non lo sopporta. Nonostante ciò, la serie TV animata è tornata con dieci nuovi episodi che compongono la ventisettesima stagione. Sin dal debutto che risale al 1997, gli autori si sono sempre contraddistinti per l’irriverenza e la satira presente in ogni puntata.

La creazione della nuova stagione è stata possibile grazie all’accordo con Paramount+ e il debutto del primo episodio ha fatto registrare numeri da record. I fan non vedevano l’ora di tornare a South Park e scoprire le nuove avventure di Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormick. I numeri parlano chiaro e sottolineano il successo della storia dei quattro ragazzi del Colorado.

Secondo i dati raccolti da JustWatch, la première di stagione è stata una delle più riuscite per la serie. La popolarità dello show ha segnato un +258% sulla piattaforma rispetto al lancio della precedente stagione avvenuto nel 2023. Gli analisti sottolineano che l’attività streaming si è intensificata il giorno successivo al lancio della serie.

La ventisettesima stagione di South Park arriva su Paramount+ e diventa il debutto più popolare di sempre per lo show

Il motivo potrebbe essere legato al passaparola tra gli appassionati che hanno visto la puntata di lancio nel primo giorno. Infatti, senza fare alcuno spoiler, possiamo affermare che il debutto di un nuovo personaggio la creazione di nuove dinamiche tra i protagonisti potrebbe essere il motivo per cui tanti spettatori si sono avvicinati a South Park.

La serie ha debuttato direttamente al primo posto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. Per i paesi non anglofoni, l’accoglienza è stata più tiepida ma comunque sempre nella TOP 10 in Francia, Germania e Italia. Nel nostro Paese è possibile seguire la stagione su Paramount+ dove le nuove puntate saranno trasmesse ogni sabato fino al raggiungimento dei dieci episodi complessivi.