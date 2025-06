KIA EV2, l’elettrica che tutti aspettano: piccola, grintosa e sorprendente

KIA si prepara a completare la sua gamma elettrica, portando su strada la EV2, la più compatta tra le EV. Il debutto è previsto nel 2026, con produzione europea presso l’impianto slovacco di Zilina. Il prezzo di partenza? Intorno ai 30.000 euro, come già annunciato dal marchio in occasione della presentazione del concept. L’auto è stata già beccata in strada durante i collaudi, ancora coperta da teli, ma pronta a dire la sua tra le compatte a batteria. Le forme, pur totalmente camuffate, lasciano trasparire molto del design già mostrato nel concept svelato a fine febbraio. Come da tradizione KIA, il modello definitivo seguirà fedelmente le linee guida del prototipo. Sarà un SUV lungo 4.060 mm con passo da 2.565 mm, dimensioni che lo collocano tra i più maneggevoli del segmento B.

Stile deciso e dimensioni compatte KIA per sfidare le big

In un mercato affollato da nomi come Jeep Avenger e Renault 4 E-Tech Electric, la KIA EV2 cercherà spazio grazie a un look ispirato alle altre auto del marchio, con un frontale moderno, DRL verticali e proporzioni robuste. Alcuni dettagli cambieranno rispetto al concept: le portiere posteriori abbandonano l’apertura “a libro” per tornare alla classica maniglia. Lo stile rimane comunque deciso e coerente con la nuova firma estetica di KIA. L’abitacolo, ancora poco visibile, mostra un’impostazione più concreta rispetto al prototipo, con un’impostazione minimalista dominata da un grande pannello orizzontale che ingloba strumentazione digitale e infotainment.

Gli interni sono pratici, sì, ma senza rinunciare all’identità visiva che ha reso la gamma EV così riconoscibile. Poco è trapelato sulla meccanica. Alcune indiscrezioni parlano della possibilità che la EV2 possa condividere la base tecnica con la nuova KIA EV3, attesa con batterie efficienti e motori brillanti. Sarà così anche per la piccola di casa? Nessuna conferma ufficiale, per ora. Il marchio però, sta già pensando oltre. È in valutazione un’ulteriore elettrica ancora più compatta, potenzialmente battezzata EV1. Un’auto per la città, agile, economica, nata per muoversi nel traffico urbano. La KIA EV2 è solo l’inizio.