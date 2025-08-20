Football Manager 26: arriva la conferma ufficiale con un trailer

Per la prima volta dopo oltre tre decenni, la serie calcistica più amata dagli aspiranti allenatori virtuali si era fermata. Lo scorso anno, infatti, Sports Interactive e Sega avevano deciso di interrompere la tradizionale uscita annuale di Football Manager. Un passo indietro che aveva colto di sorpresa la community, abituata a ritrovarsi puntualmente ogni autunno con la nuova edizione. Ma adesso l’attesa sembra finalmente pronta a concludersi. Football Manager 26 è stato annunciato ufficialmente. La notizia è arrivata insieme a un teaser, breve e d’impatto, pensato più per incuriosire che per rivelare i primi dettagli sul nuovo titolo.

Cosa sappiamo sul prossimo Football Manager 26?

Il video in questione non mostra ancora contenuti sostanziosi, ma offre già un paio di indizi importanti. Prima di tutto, la conferma della licenza ufficiale della Premier League. Elemento che aggiunge realismo e prestigio alla simulazione. Ma soprattutto, per la prima volta si intravede il nuovo volto tecnico della saga: grazie al passaggio a Unity, il titolo promette un motore grafico completamente rinnovato. Ciò con l’obiettivo di rendere le partite e le interfacce più moderne, dettagliate e coinvolgenti. A tal proposito, Sports Interactive ha parlato di esperienza più immersiva e appagante.

Quello che ancora manca, però, è una data precisa. Sega non ha comunicato quando Football Manager 26 sarà disponibile. Inoltre, mancano dettagli riguardo le piattaforme che lo accoglieranno. Considerando che l’ultimo capitolo pubblicato, Football Manager 24, arrivò a novembre del 2023, è plausibile che anche il nuovo episodio scelga l’autunno come finestra di lancio. Le informazioni ufficiali arriveranno nei prossimi mesi, probabilmente con un reveal più completo che svelerà gameplay e caratteristiche principali. Per ora, i giocatori dovranno accontentarsi del teaser e delle poche parole ufficiali. Eppure, l’aria che si respira è quella delle grandi occasioni. Dopo una pausa lunga un anno, la serie si prepara a tornare sul campo con l’intenzione di lasciare il segno.