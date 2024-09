Huawei ha presentato al mondo il nuovissimo Mate XT Ultimate Design, uno smartphone unico nel suo genere. Si tratta del primo smartphone pieghevole tri-fold al mondo che ha lasciato tutti senza parole.

Purtroppo, in fase di lancio, il produttore ha confermato che il device sarebbe stato commercializzato in esclusiva all’interno del mercato Cinese. Huawei non ha fornito ulteriori informazioni a riguardo e gli appassionati hanno dovuto rassegnarsi.

Tuttavia, l’attesa per il lancio globale si preannuncia più corta del previsto. Secondo alcuni report pubblicati in queste ore, Huawei sta pianificando il debutto internazionale del Mate XT Ultimate Design.

Ok Huawei had told me privately but I didn’t wanna tweet it until it’s official: but the Mate XT is going global (by global meaning Asia and Europe)

— ben sin (@bencsin) September 20, 2024