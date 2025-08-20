Google Maps

Google Maps è una delle applicazioni più diffuse e apprezzate al mondo per la navigazione e la ricerca di luoghi, disponibile sia su Android che su iOS. Per molti utenti è un alleato quotidiano per ottenere indicazioni stradali, trovare un indirizzo o esplorare nuove zone, ma le sue potenzialità vanno ben oltre l’uso tradizionale. All’interno dell’app ci sono funzioni utili che spesso passano inosservate e che possono migliorare l’esperienza d’uso in viaggi, spostamenti e attività quotidiane.

Immersive View per vedere i luoghi in 3D

Tra le funzioni più interessanti c’è Immersive View, che combina i dati di Street View con immagini aeree per creare un modello 3D dettagliato di edifici e punti di interesse. Questa visualizzazione permette di “girare intorno” a un luogo, osservandolo da diverse angolazioni, e persino di simulare l’andamento del meteo o il passaggio dal giorno alla notte. È uno strumento utile sia per preparare una visita che per rivedere un posto già visto. Google Maps fornisce informazioni sugli orari di apertura, sui servizi e persino sul livello di affollamento di un luogo. Scorrendo la scheda di un’attività si trova un grafico che mostra le ore di punta e, in molte città, i dati in tempo reale sul numero di persone presenti. Questa funzione è utile per pianificare visite a musei, ristoranti o stazioni evitando i momenti più congestionati, e in alcune località fornisce anche l’affluenza stimata su autobus e treni.

Non tutti sanno che Google Maps può guidare anche all’interno di luoghi complessi come centri commerciali e aeroporti. Attivando la navigazione indoor si possono raggiungere negozi, gate o ristoranti senza dover consultare mappe cartacee o segnaletica. Nei centri commerciali è possibile anche accedere a informazioni sui menù e sulle fasce di prezzo dei ristoranti presenti. La Cronologia degli spostamenti consente di vedere i percorsi effettuati e i luoghi visitati in una determinata data. Per chi viaggia spesso può trasformarsi in un vero diario di viaggio, utile per ricordare itinerari e tappe. Abilitandola dalle impostazioni dell’account Google, i dati vengono salvati e possono essere consultati in qualsiasi momento. È uno strumento prezioso per chi vuole ricostruire spostamenti passati o ricordare il nome di un ristorante visitato tempo prima.

Una parte importante delle informazioni presenti in Google Maps arriva dagli utenti stessi, attraverso il programma Local Guide. Gli iscritti possono aggiornare dati su orari e aperture, segnalare chiusure o errori, caricare foto e video, e scrivere recensioni. Ogni contributo fa guadagnare punti, che permettono di salire di livello nella community e accedere a riconoscimenti o eventi esclusivi. Questa attività collaborativa è uno dei motivi per cui l’app è sempre aggiornata e affidabile.

Un’altra funzione spesso sottovalutata è la condivisione della posizione in tempo reale, che permette di mostrare a familiari o amici dove ci si trova per un periodo prestabilito. È utile per coordinarsi nei viaggi di gruppo, per dare indicazioni a chi deve raggiungerci o semplicemente per far stare tranquilli i propri cari. La durata della condivisione può essere impostata manualmente o estesa in intervalli di un’ora.