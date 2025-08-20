Google Pixel Tablet e il ritorno del pennino: cosa cambia davvero

La vicenda del pennino dedicato a Google Pixel Tablet sembrava destinata a restare incompiuta, ma negli ultimi giorni l’accessorio ha fatto la sua comparsa presso alcuni rivenditori online, Amazon compresa. Dopo mesi di dubbi e indiscrezioni, è quindi possibile capire meglio come funziona e soprattutto come integrarlo al meglio con il tablet di casa Google. Nonostante non sia mai arrivato come accessorio ufficiale al momento del lancio del dispositivo, la Pixel Tablet Pen è ora utilizzabile e sfrutta alcune funzioni già integrate in Android 15.

Google Pixel Tablet e l’esperienza d’uso con la Pixel Tablet Pen

Il processo di configurazione non è immediato ma resta alla portata di tutti. Dopo aver tenuto premuto il pulsante della penna per attivare il Bluetooth, l’accessorio compare tra i dispositivi disponibili nelle impostazioni del tablet. Una volta completata l’associazione, è necessario abilitare nelle opzioni sviluppatore la voce “Forza attivazione del ruolo Note”. Questo passaggio, seguito da un riavvio, consente di collegare il pennino a un’applicazione predefinita per gli appunti, scelta dall’utente tramite le impostazioni di sistema. Purtroppo Google Keep non è compatibile, ma app come Open Note funzionano senza problemi.

L’esperienza utente, una volta terminata la configurazione, si arricchisce di nuove possibilità. Premendo il pulsante posteriore del pennino, è possibile avviare rapidamente un’app per prendere appunti in finestra flottante, anche direttamente dalla schermata di blocco.

Il pennino supporta anche la personalizzazione di alcune impostazioni, accessibili nella sezione “Dispositivi connessi”. In questo modo si può adattare il suo utilizzo alle proprie esigenze quotidiane, sia che si tratti di note veloci, schizzi o traduzioni. Resta il dubbio sul motivo per cui Google non abbia mai commercializzato ufficialmente questo accessorio insieme al tablet, limitandosi a lasciarlo comparire in modo quasi silenzioso sul mercato. Al momento, infatti, la Pixel Tablet Pen risulta non disponibile su Amazon, e la compagnia non ha annunciato piani futuri né per un nuovo pennino né per un successore del Pixel Tablet.