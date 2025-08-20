Pebblebee Clip

Pebblebee Clip, il localizzatore wireless compatibile con Apple Dov’è e Google Find My Device, amplia le sue funzioni di sicurezza introducendo Alert Live, una versione a pagamento e più avanzata dell’allarme di emergenza lanciato lo scorso mese. Questa novità affianca la modalità gratuita Alert, offrendo agli utenti più opzioni per proteggersi e farsi localizzare in caso di necessità.

Da Alert a Alert Live: cosa cambia

Nel luglio 2025, Pebblebee aveva annunciato Alert, un sistema di sicurezza integrato nel Pebblebee Clip che consente, in caso di emergenza, di inviare la propria posizione a un contatto sicuro. Il funzionamento è semplice: l’utente può attivare l’allarme, che invia un link SMS al contatto prescelto tramite il Safety Circle, e contemporaneamente far partire una sirena da 97 decibel e un segnale luminoso lampeggiante per attirare l’attenzione nelle vicinanze. Con Alert Live, l’azienda introduce un passo in avanti significativo. Questa nuova versione, accessibile con un abbonamento da 2,99 dollari al mese o 24,99 dollari all’anno, estende le possibilità dell’allarme:

Posizione in tempo reale invece di un singolo punto statico, così i contatti possono seguire gli spostamenti dell’utente.

Safety Circle ampliato fino a cinque persone, aumentando la rete di contatti in grado di monitorare la situazione.

Questa evoluzione rende il Pebblebee Clip più adatto a scenari complessi, come spostamenti prolungati in contesti potenzialmente rischiosi, o viaggi in aree remote dove la condivisione continua della posizione può fare la differenza.

Un’altra novità annunciata riguarda la Silent Mode, disponibile sia per Alert che per Alert Live. Questa opzione consente di condividere la posizione con i contatti sicuri senza attivare la sirena e il lampeggio luminoso. È una funzione pensata per situazioni in cui l’utente preferisce mantenere un profilo basso, evitando di segnalare la propria condizione a persone nelle vicinanze. La modalità silenziosa amplia l’utilizzo del Pebblebee Clip anche a contesti non strettamente emergenziali, ad esempio quando si vuole condividere la posizione con familiari durante un viaggio o una passeggiata serale senza generare allarme

Uno dei punti di forza del Pebblebee Clip è la compatibilità multipiattaforma: può essere integrato sia con Apple Dov’è (Find My) sia con Google Find My Device, offrendo una soluzione di tracciamento che non obbliga a scegliere un ecosistema specifico. Questa caratteristica lo distingue dai concorrenti più noti, come AirTag e Galaxy SmartTag2, che invece funzionano esclusivamente con il rispettivo ambiente operativo. Grazie a questa doppia compatibilità, il Pebblebee Clip si rivolge a un pubblico più ampio, includendo famiglie o gruppi in cui convivono utenti di iPhone e Android.