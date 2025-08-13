YouTube: l’AI indica quali parti del video si possono saltare

YouTube ha introdotto un’ulteriore novità destinata agli utenti con abbonamento Premium. Si tratta della funzione Jump Ahead ora disponibile anche su Android TV. Dopo essere apparsa inizialmente su desktop e dispositivi mobili, tale opzione sta gradualmente raggiungendo un numero crescente di piattaforme. Arrivando così anche sugli schermi televisivi. La particolarità di Jump Ahead è che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare le abitudini di visione di milioni di utenti, individuando i momenti meno coinvolgenti dei video. Ovvero quelli che, più spesso, vengono saltati. La funzione non si limita a riconoscere e “tagliare” le sponsorizzazioni. Vengono intercettate anche introduzioni troppo lunghe, segmenti di transizione privi di interesse e altri punti che statisticamente riducono l’attenzione dello spettatore.

Ecco i dettagli della nuova opzione AI presente su YouTube

Su Android TV, il meccanismo presenta alcune differenze rispetto alla versione per smartphone e computer. Invece di un pulsante visibile direttamente sul player, l’attivazione avviene tramite il telecomando. Quando si avanza nel video, può apparire un piccolo messaggio nell’angolo in alto a destra. Se si conferma rapidamente con una seconda pressione, sullo schermo compare la dicitura “Jumping over commonly skipped section” e la riproduzione salta in automatico al momento successivo. Nello specifico, a quello considerato più rilevante dalle statistiche.

L’arrivo di Jump Ahead su Android TV rappresenta un passo ulteriore nell’integrazione di strumenti basati sull’AI. Confermando così l’intenzione di YouTube di personalizzare sempre di più l’esperienza di visione. Pur con qualche inevitabile dibattito sull’impatto che potrà avere sugli introiti dei creator, la funzione sembra destinata a conquistare chi privilegia la rapidità e l’efficienza rispetto alla fruizione integrale dei video. L’obiettivo di Jump Ahead, dunque, è ottimizzare l’esperienza degli utenti. Ciò rendendo il tempo passato sulla piattaforma più fluido e mirato. In Italia, la possibilità di usufruire di tale funzione rimane un’esclusiva degli abbonati a YouTube Premium, che costa 13,99 euro al mese.