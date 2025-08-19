Microsoft integra GitHub in CoreAI: addio al CEO Thomas Dohmke

GitHub entra in una nuova fase della sua storia. Microsoft ha annunciato che la piattaforma sarà inglobata nella divisione CoreAI, la struttura creata per coordinare tutti i progetti di AI dell’azienda. L’annuncio coincide con l’uscita di scena di Thomas Dohmke, attuale CEO, che lascerà l’incarico entro la fine del 2025. Non è previsto però un suo successore diretto. Infatti da quel momento il team dirigente risponderà direttamente a Redmond.

GitHub sotto CoreAI: opportunità e timori per la comunità open source

Dohmke, arrivato in Microsoft con l’acquisizione del 2018 e nominato CEO nel 2021, ha guidato la crescita della community a 150 milioni di utenti e seguito il lancio di GitHub Copilot. Nel messaggio ai dipendenti ha spiegato la volontà di tornare alle radici imprenditoriali, lasciando un’azienda in forte espansione. La guida di GitHub passerà quindi sotto la supervisione di Jay Parikh, già in Meta e Lacework, oggi a capo di CoreAI. La missione sarà quella di integrare al meglio piattaforme, strumenti e infrastrutture in un sistema unico, pensato per velocizzare la diffusione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

L’ingresso in CoreAI rappresenta un punto di svolta importante. GitHub diventerà parte integrante dei progetti AI di Microsoft, con l’obiettivo di rafforzare Copilot e avviare iniziative come le cosiddette “AI agent factories”. Tali sistemi dovrebbero consentire la creazione di assistenti intelligenti capaci di generare codice e automatizzare attività complesse. La comunità open source teme però che l’assorbimento possa ridurre l’autonomia che ha reso GitHub un riferimento per la collaborazione globale.

L’assenza di un nuovo CEO e la direzione direttamente legata alla strategia AI di Redmond alimentano i dubbi di molti sviluppatori. Se da un lato l’integrazione con CoreAI promette di accelerare l’evoluzione degli strumenti già esistenti, dall’altro il rischio è che GitHub perda parte della sua indipendenza culturale. Nonostante i timori, l’operazione si inserisce in un contesto in cui Copilot è già diventato essenziale per moltissime aziende. Insomma, per Microsoft, la centralità di GitHub nel futuro dell’intelligenza artificiale non è più in discussione.