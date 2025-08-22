Attiva un nuovo numero con WindTre e ricevi 200 GB al mese

Le offerte del gestore WindTre include sempre numerose opzioni per i clienti che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore ma non lascia in disparte coloro che decidono di attivare una nuova linea. La WindTre Special 5G, infatti, rappresenta un’ottima soluzione per tutti i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero, i quali, andando incontro a un costo di soli 9,99 euro al mese, possono ottenere:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione

12,6 GB per la navigazione in Unione Europea

Come attivare l’offerta WindTre Special 5G

L’attivazione dell’offerta WindTre Special 5G può essere effettuata esclusivamente dagli utenti che richiedono un nuovo numero. Il gestore permette di procedere con l’acquisto della nuova SIM accedendo al sito ufficiale e usufruendo della spedizione gratuita tramite corriere, ma non solo. L’offerta è disponibile anche in formato eSIM, così da non dover attendere la consegna della scheda e ottenere dei vantaggi in termini di praticità. In caso di attivazione con SIM tradizionale, sarà necessario attendere 48 ore per la consegna e l’attivazione della linea.

WindTre non richiede alcuna spesa di attivazione per la sua offerta. Dunque, i nuovi clienti dovranno soltanto affrontare un costo iniziale di 9,99 euro, pari al primo rinnovo anticipato dell’offerta. Saranno inclusi nel prezzo tanti servizi utili, come la segreteria telefonica e il servizio Ti ho chiamato.

I clienti potranno, inoltre, scaricare l’app WindTre per monitorare i propri consumi e far riferimento al numero 159 per richiedere assistenza. Consultando il sito ufficiale sarà possibile conoscere tutti i servizi proposti dal gestore, che potrebbe dedicare a ognuno delle promozioni personalizzate, tenendo conto anche dell’operatore procedente. Si consiglia, dunque, di consultare il listino di offerte operator attack per scoprire quali vantaggi potrebbero essere previsti in caso di trasferimento del numero da un altro operatore.