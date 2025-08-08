Amazon Prime Gaming, ben 12 videogiochi per il mese di agosto

Anche per questa estate tutti gli amanti del mondo dei videogiochi potranno trascorrere il proprio tempo libero a giocare a tantissimi titoli grazie alle varie piattaforme disponibili. Per il mese di agosto, in particolare, gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime Gaming potranno avere accesso gratuitamente a ben 12 videogiochi di rilievo. Questi saranno resi disponibili al download nel corso delle prossime settimane. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Amazon Prime Gaming, arrivano ufficialmente 12 videogiochi per agosto

Per tutti gli abbonati al servizio di Amazon Prime Gaming sarà possibile scaricare ben 12 nuovi titoli. Anche d’estate, infatti, i big del settore non si fermano, anzi, propongono ogni giorno tante novità succulente. In particolare, per gli abbonati a questo servizio sarà dunque possibile scaricare tanti titoli. Sarà necessario recarsi nell’apposita sezione del sito ufficiale e premere Riscatta.

Amazon Prime Gaming – videogiochi inclusi per il mese di agosto 2025

Sid Meier’s Civilization 3: Complete Edition (GOG) – già disponibile al download

Thief: Definitive Edition (GOG) – già disponibile al download

The Academy: First Riddle – già disponibile al download

Fate: The Traitor Soul (GOG) – disponibile dal 14 agosto

Filthy Animals: Heist Simulator (EGS) – disponibile dal 14 agosto

Tin Hearts (GOG) – disponibile dal 14 agosto

Necroking (GOG) – disponibile dal 14 agosto

21 agosto 2025 – disponibile dal 14 agosto

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – disponibile dal 21 agosto

Silver Box Classics (GOG) – disponibile dal 21 agosto

Heroes of Loot 2 (GOG) – disponibile dal 28 agosto

Fantasy Empires (GOG) – disponibile dal 28 agosto

City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition (Legacy) – disponibile dal 28 agosto

Come è possibile notare dall’elenco posto sopra, i videogiochi in questione saranno resi disponibili al download per gli utenti abbonati al servizio di Amazon Prime Gaming nel corso di questi giorni. In questo modo, gli utenti potranno scaricare gratuitamente sul proprio PC tanti titoli interessanti per trascorrere del tempo libero a rilassarsi in assoluta libertà e spensieratezza.