PosteMobile: 50GB regalati con la Creami Extra WOW ad agosto

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, amplia la propria offerta con Creami Extra WOW 50, una tariffa semplice e completa pensata per un’ampia platea di utenti. La proposta è aperta a chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza, e punta su un prezzo contenuto e condizioni chiare.

Cosa offre Creami Extra WOW 50 di PosteMobile

In questa promo ci sono ogni mese 50 giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps. Ovviamente dal punto di vista delle telefonate non si resta sprovvisti vista la presenza di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e ci sono anche SMS illimitati. Il prezzo ogni mese equivale a soli 5,99 €, aspetto che permette a questa offerta mobile di posizionarsi come una delle migliori nel suo ramo.

La connessione in 4G+ garantisce buone prestazioni sia per la navigazione web che per streaming e videochiamate, offrendo un’esperienza fluida e stabile.

Modalità di attivazione e costi iniziali per chi sceglie PosteMobile

La Creami Extra WOW 50 può essere attivata in più modi: online, presso qualsiasi ufficio postale o telefonicamente con l’assistenza di un operatore. Il costo di attivazione è di 10 € una tantum e include la SIM, senza ulteriori spese di spedizione o consegna.

Questa flessibilità nelle modalità di sottoscrizione consente di scegliere la soluzione più comoda in base alle proprie esigenze, sia per chi preferisce operare da casa sia per chi preferisce un contatto diretto in filiale.

Una soluzione trasparente e senza vincoli, come Poste insegna

Con prezzo bloccato, dotazione di dati adeguata e servizi illimitati, la Creami Extra WOW 50 si rivolge a chi desidera una tariffa senza sorprese e adatta a un uso quotidiano regolare. L’assenza di restrizioni sull’operatore di provenienza la rende adatta anche a chi vuole cambiare gestore senza complicazioni.

PosteMobile conferma così il proprio posizionamento nel mercato delle offerte mobili con una proposta che unisce convenienza, semplicità e copertura affidabile.