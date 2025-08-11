PosteMobile: è questa l’offerta più scelta del 2025, costa 5,99€

PosteMobile, l’operatore virtuale di Poste Italiane, rinnova la sua offerta mobile con Creami Extra WOW 50, una tariffa pensata per chi desidera chiamate illimitate, tanti dati e un prezzo fisso accessibile. Il costo mensile è di 5,99 €, bloccato nel tempo, senza vincoli né costi nascosti.

La promozione include minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e 50 giga in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps, sfruttando la rete veloce su cui si appoggia il servizio. Una combinazione equilibrata per chi ha bisogno di una linea stabile e funzionale, senza necessariamente puntare a soglie elevate di traffico dati.

Nessuna limitazione sull’operatore di origine da parte di PosteMobile

Creami Extra WOW 50 può essere attivata da utenti provenienti da qualsiasi gestore, senza restrizioni legate alla portabilità. È quindi ideale per chi desidera cambiare operatore in modo semplice, ma anche per chi cerca una SIM secondaria affidabile e con una spesa contenuta. Questo dimostra dunque quanto il provider virtuale si sia impegnato negli anni per rimuovere ogni tipo di barriera e limite, soprattutto per i più scettici. Al momento questa è una delle grandi garanzie che PosteMobile mette a disposizione.

Attivabile online, in ufficio postale o al telefono

La procedura di attivazione è flessibile: si può completare online, direttamente dal sito ufficiale, di persona in uno degli uffici postali, oppure telefonicamente con l’assistenza di un operatore. In ogni caso, il costo di attivazione è di 10 € una tantum, e include anche la SIM, senza ulteriori spese per la spedizione o l’attivazione stessa.

Con questa proposta, PosteMobile si conferma tra gli operatori virtuali più competitivi in Italia, offrendo un piano ben bilanciato e adatto all’uso quotidiano, con una copertura ampia, una velocità di navigazione stabile in 4G+ e l’affidabilità di un marchio noto a livello nazionale. Lasciarsi scappare un’opportunità di questo tipo potrebbe essere dunque un peccato, correte a dare un’occhiata.