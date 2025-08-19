NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Kena Mobile batte Iliad e ho. Mobile: 230GB con pochi euro al mese

L'offerta messa a disposizione dal gestore virtuale Kena Mobile non ha rivali e lo dimostrano i prezzi, ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile

Kena Mobile amplia il proprio listino con la Promo Rush 130, una tariffa pensata per chi cerca tanti giga e un canone contenuto, senza rinunciare a servizi voce e messaggi inclusi. L’offerta combina un prezzo competitivo con un vantaggio iniziale interessante: il primo mese è completamente gratuito. Sono molte le ragioni dunque per passare a questo provider che si appoggia sulla rete di TIM, garantendo dunque qualità a tutti gli utenti che lo scelgono.

I dettagli dell’offerta si Kena Mobile che interessa a tutti

Il piano prevede 230 giga di traffico dati in 4G ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 200 SMS. La navigazione si appoggia alla rete TIM, garantendo copertura estesa e prestazioni affidabili. Il canone mensile è di 6,99 € per sempre, senza aumenti futuri o vincoli nascosti.

Kena Mobile garantisce un’attivazione semplice e veloce

La Promo Rush 130 è riservata ai clienti che provengono da Iliad o da operatori virtuali, escludendo quindi i gestori tradizionali come TIM, Vodafone e WindTre. La sottoscrizione è semplice e la SIM viene consegnata gratuitamente, senza costi di spedizione.

Uno dei punti di forza è il primo mese gratis, che consente di testare l’offerta senza alcun esborso iniziale per il canone. Si paga solo la ricarica necessaria per i rinnovi successivi, evitando spese extra per attivazione o SIM.

Kena Mobile: tanti giga, prezzo basso e molta qualità

Con 230 giga mensili, la Promo Rush 130 è adatta a chi utilizza lo smartphone in maniera intensiva per streaming, social, videochiamate e navigazione. Il prezzo fisso e la copertura di rete garantita da TIM la rendono un’opzione interessante per chi desidera un’offerta stabile, ricca e conveniente.

Kena Mobile conferma così la sua strategia di puntare su offerte generose e trasparenti, rivolte a utenti che cercano un rapporto qualità-prezzo vantaggioso e condizioni più che chiare fin dal primo giorno.

