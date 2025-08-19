iPhone 17: Apple pronta a svelare la Liquid Silicon Case, le immagini della cover

L’avvicinarsi della presentazione di iPhone 17 porta con sé non solo indiscrezioni sui dispositivi, ma anche sugli accessori ufficiali. Tra questi, nelle ultime ore ha fatto discutere una presunta novità riguardante le cover Apple. Secondo quanto riportato dall’insider Majin Bu, il classico MagSafe Case che ha accompagnato i modelli più recenti potrebbe cambiare nome e diventare Liquid Silicone Case con la nuova generazione di iPhone.

Un breve video pubblicato su X mostra quella che dovrebbe essere la custodia ufficiale per il modello base di iPhone 17. A un primo sguardo, le differenze rispetto alle attuali cover non sembrano radicali. L’unico elemento evidente riguarda la presenza di due piccole asole posizionate negli angoli inferiori, pensate per agganciare cordini o laccetti. Una modifica apparentemente minore, ma che potrebbe rendere l’accessorio più pratico per chi desidera una presa sicura o un utilizzo più versatile.

Caratteristiche e varianti delle nuove cover

L’aspetto più interessante riguarda la possibile introduzione di due varianti. Sempre secondo l’insider, le nuove Liquid Silicone Case potrebbero arrivare in una versione con finitura satinata e opaca, definita “liquid glass”, e in una versione tradizionale senza questo trattamento. La prima punterebbe a offrire una sensazione più premium al tatto e a differenziarsi dalle cover in silicone classiche, mentre la seconda manterrebbe uno stile più semplice e conosciuto.

Un punto da chiarire è la questione del nome. L’eventuale abbandono del termine “MagSafe” non significherebbe l’eliminazione dei magneti, che resteranno presenti per garantire la piena compatibilità con caricabatterie wireless, supporti e altri accessori certificati. Anche l’assenza del logo Apple sul prototipo mostrato nel video non deve trarre in inganno: nei prodotti di pre-produzione, infatti, capita spesso che il marchio non venga applicato.

Dubbi sulla resistenza nel tempo

Resta da capire se queste nuove custodie sapranno risolvere un limite che da anni accompagna le cover in silicone di Apple: la tendenza a usurarsi rapidamente ai bordi e a trattenere polvere e impronte. Una sfida non da poco, considerando che si tratta di uno degli accessori più utilizzati dagli utenti iPhone. Per avere risposte concrete bisognerà attendere la presentazione ufficiale prevista per il prossimo mese, quando Apple mostrerà se la Liquid Silicone Case rappresenterà davvero un passo avanti o solo un semplice rebranding.